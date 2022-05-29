الاتفاق على التسويات المالية لاستكمال العمل بخط كهرباء أوباري - الفجيج

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، مساء اليوم الأحد، التوصل إلى اتفاق بشأن التسويات المالية للازمة لاستئناف العمل واستكمال خط كهرباء أوباري - الفجيج الذي توقف العمل به قبل أشهر بسبب مطالبة الأهالي بتعويضات مالية.

جاء الاتفاق خلال اجتماع عقده فريق من الشركة العامة للكهرباء برئاسة عضو مجلس الإدارة المهندس حسين أبوزهوة مع رئيس مجلس حكماء أوباري أبوبكر الفقي بحضور وزير الحكم المحلي الأسبق بداد قنصو ممثلًا لأعيان المنطقة الجنوبية، وعدد من المواطنين القاطنين بجوار خط نقل الطاقة أوباري - الفجيج.

حلحلة العوائق لاستئناف العمل بخط أوباري - الفجيج

وقالت الشركة العامة للكهرباء عبر صفحتها على «فيسبوك»، إن الحوار بين فريق الشركة والقيادات الاجتماعية في أوباري كان مثمرًا وتمخض عنه «حلحلة العوائق لتنفيذ هذا المشروع الاستراتيجي الذي يكفل توفير الكهرباء للمنطقة الجنوبية كافة».

- مواطنون يوقفون أعمال استكمال خط كهرباء أوباري - الفجيج للمطالبة بتعويضات

- انطلاق أعمال حفر القواعد الخرسانية لـ5 أبراج متبقية بخط نقل الكهرباء أوباري - الفجيج

- شركة الكهرباء: إعطاء الإذن ببدء أعمال خط «أوباري - الفجيج»

- توقيع الاتفاق النهائي بين شركة الكهرباء وقيادات أوباري لإنهاء اعتراضات خط الفجيج

- محطة أوباري تنتظر استكمال خط الفجيج للربط مع الشبكة الكهربائية

وأكدت الشركة العامة للكهرباء اتفاق الحاضرين «على التسويات التي من شأنها الاستمرار قُدمًا في المشروع الذي طال انتظاره»، مشيرة إلى أن عضو مجلس الإدارة المهندس حسين أبوزهوة شدد من جهته على ضرورة سرعة التنفيذ لخط أوباري - الفجيج وربطه لنقل الطاقة من محطة أوباري الغازية إلى الشبكة العامة والتي ستساهم في تقليص العجز العام في الطاقة الكهربائية.

إيقاف العمل بخط أوباري -الفجيج للمطالبة بالتعويضات

وأوقف عدد من المواطنين بمنطقة الشارب في بلدية أوباري، جنوب غرب ليبيا، في 22 أغسطس 2021، أعمال استكمال خط نقل الكهرباء أوباري - الفجيج، المار بأراضيهم بحُجة عدم التزام الشركة العامة للكهرباء بالمُهلة التی حددتها معهم بشأن البدء فی استكمال إجراءاتها بدفع التعويضات خلال عشرة أيام من توقيع اتفاق مع الأهالي.

ووقعت الشركة العامة للكهرباء في 8 أغسطس 2021، اتفاقًا مع أصحاب الأراضي التي يمر بها خط كهرباء أوباري - الفجيج، بعد حل مشكلة الاعتراضات على الخط بالمدينة، خلال اجتماع حضره نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية رمضان أبوجناح ورئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء بمحطة أوباري الغازية.

اجتماع فريق شركة الكهرباء مع حكماء وأعيان أوباري، الأحد 29 مايو 2022. (الشركة العامة للكهرباء)

اجتماع فريق شركة الكهرباء مع حكماء وأعيان أوباري، الأحد 29 مايو 2022. (الشركة العامة للكهرباء)

اجتماع فريق شركة الكهرباء مع حكماء وأعيان أوباري، الأحد 29 مايو 2022. (الشركة العامة للكهرباء)