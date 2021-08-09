شركة الكهرباء: إعطاء الإذن ببدء أعمال خط «أوباري - الفجيج»

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 09 أغسطس 2021, 02:29 مساء
اجتماع أبوجناح والعبدلي مع قيادات أوباري، 8 أغسطس 2021. (نائب رئيس الوزراء)

أعلنت الشركة العامة للكهرباء إعطاء الإذن ببدء الأعمال المدنية لأبراج الكهرباء على خط نقل الطاقة «أوباري - الفجيج» جهد «220 ك.ف»، واستكمال العمل «بصورة عاجلة».

جاء ذلك بعد زيارة ميدانية لمجلس إدارة الشركة، والإدارات العامة إلى مدينة أوباري للاطلاع على سير العمل؛ لاستكمال تشغيل الوحدة الأولى والثانية لمشروع محطة كهرباء أوباري الغازية وخط الكهرباء، بحضور نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية المهندس رمضان بوجناح، حسب بيان الشركة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي.

وعقد المجلس اجتماعات تقابلية مع ملاك العقارات الواقعة في مسار الخط بمدينة أوباري بحي الشارب.

وأمس الأحد، وقع رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء، وئام العبدلي، وقيادات وحكماء مدينة أوباري جنوب غرب ليبيا، الاتفاق النهائي بين الطرفين لإنهاء الاعتراضات التي تواجه استكمال خط «أوباري - الفجيج»، ومناقشة مطالب الأهالي فيما يتعلق بالتعويضات نتيجة تنفيذ أعمال مشروع مد الخطوط وتركيب الأبراج.

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