توقيع الاتفاق النهائي بين شركة الكهرباء وقيادات أوباري لإنهاء اعتراضات خط الفجيج

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 08 أغسطس 2021, 10:05 مساء
اجتماع أبوجناح والعبدلي مع قيادات أوباري، الأحد 8 أغسطس 2021. (نائب رئيس الوزراء)

وقَّع رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء، وئام العبدلي وقيادات وحكماء مدينة أوباري جنوب غرب ليبيا، اليوم الأحد، الاتفاق النهائي بين الطرفين لإنهاء الاعتراضات التي تواجه استكمال خط نقل الطاقة أوباري - الفجيج، بحضور نائب رئيس وزراء حكومة الوحدة الوطنية المهندس رمضان أبوجناح.

وعقد أبوجناح في محطة كهرباء أوباري الغازية اجتماعًا مع رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء وئام العبدلي ومديري العموم بالشركة وبعض مديري الدوائر، وقيادات وحكماء مدينة أوباري وضباط مديرية الأمن.

وقالت صفحة أبوجناح على «فيسبوك»، إن الاجتماع ناقش مشكلة خط الفجيج 220 ك.ف التي تحول دون ربط محطة أوباري الغازية بالشبكة العامة للكهرباء وتعويض المفقود منها الذي قُدّر بحوالي 300 ميغا، كما تطرق إلى مناقشة مطالب الأهالي فيما يتعلق بالتعويضات نتيجة تنفيذ أعمال مشروع مد الخطوط وتركيب الأبراج.

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وقال نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية المهندس رمضان أبوجناح خلال الاجتماع «إن تعاون الأعيان سيكون له الدور الأكبر في التخفيف من معاناة المواطنين»، مثنيًا على مجهوداتهم التي بُذلت، متعهدًا «بأن حكومة الوحدة الوطنية ستعمل على تسوية أوضاع المواطنين وفق مطالبهم المذكورة».

وقبل أيام، طالب رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة العبدلي بتوقيع اتفاق مع قيادات الأهالي لإنهاء الاعتراضات التي تحول دون استكمال أعمال الإنشاء بخط الفجيج - أوباري، حيث قال الدبيبة في اجتماعه مع مسؤولي شركة الكهرباء: «احنا ندفعوا في عشرات الملايين للجزائر، تفاهم معهم وخلص أمورك».

اجتماع أبوجناح والعبدلي مع قيادات أوباري، الأحد 8 أغسطس 2021. (نائب رئيس الوزراء)
اجتماع أبوجناح والعبدلي مع قيادات أوباري، الأحد 8 أغسطس 2021. (نائب رئيس الوزراء)
اجتماع أبوجناح والعبدلي مع قيادات أوباري، الأحد 8 أغسطس 2021. (نائب رئيس الوزراء)
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