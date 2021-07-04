محطة أوباري تنتظر استكمال خط الفجيج للربط مع الشبكة الكهربائية

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 04 يوليو 2021, 06:43 مساء
محطة كهرباء أوباري الغازية. (أرشيفية: الإنترنت)

تنتظر محطة كهرباء أوباري الغازية استكمال أعمال الإنشاءات الخاصة بخط نقل الطاقة أوباري - الفجيج للربط مع الشبكة الكهربائية، بحسب إدارة المشروع التي أكدت تشغيل الوحدة الثانية بالمحطة بنجاح بينا تجري الاختبارات التشغيليل للوحدة الأولى.

وقالت إدارة مشروع محطة كهرباء أوباري الغازية، عبر صفحتها على «فيسبوك»، إن الوحدة الثانية بالمحطة جرى تشغيلها بنجاح منذ فترة بعد استكمال الاختبارات التشغيلية، لكنها «في انتظار ربط المحطة مع الشبكة بعد استكمال خط أوباري - الفجيج»، متوقعة تشغيل الوحدة الأولى قبل نهاية الشهر الجاري بعد استكمال الاختبارات التشغيلية الجارية للوحدة.

وبشأن خط أوباري - الفجيج، أوضحت إدارة المشروع أن أعمال التركيبات وشد السلك تسير بشكل جيد لنحو 182 برجا، لكنها نوهت إلى «استمرار وجود اعتراض من بعض المواطنين بمدينة أوباري على تنفيذ الأعمال المدنية لآخر 4 أبراج» بالخط.

وتأمل إدارة المشروع من جميع الأطراف المعنية في أوباري والمنطقة الجنوبية المساعدة في حل المشكلة «التي استكملت الشركة العامة للكهرباء كل الإجراءات الإدارية الخاصة بالحصر للمواطنين وتمت إحالتها إلى الجهات المختصة في الدولة لاستكمال باقي الإجراءات، لأنه ليس من اختصاص الشركة بل هو اختصاص هيئة أملاك الدولة والحكومة».

وتمنت إدارة مشروع محطة كهرباء أوباري الغازية أن توفق في حل مشكلة الاعتراضات واستكمال خط أوباري - الفجيج لتتمكن الشركة العامة للكهرباء من تشغيل كامل وحدات المحطة في القريب العاجل.

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