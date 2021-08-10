انطلاق أعمال حفر القواعد الخرسانية لـ5 أبراج متبقية بخط نقل الكهرباء أوباري - الفجيج

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 10 أغسطس 2021, 04:55 مساء
أعمال الحفر للقواعد الخرسانية لأبراج خط كهرباء أوباري- الفجيج. (الشركة العامة للكهرباء)

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الثلاثاء، انطلاق أعمال حفر القواعد الخرسانية لخمسةأبراج متبقية بخط نقل الكهرباء أوباري – الفجيج جنوب غرب ليبيا، الذي سيجري من خلاله ربط محطة أوباري الغازية على الشبكة الكهربائية العامة.

وأشارت الشركة، عبر صفحتها على «فيسبوك»، إلى أن أعمال الحفر بدأت أمس الإثنين، وذلك بعد يوم من توقيع اتفاق بين الشركة والمواطنين وحل مشكلة الاعتراضات على الخط بالمدينة، خلال اجتماع حضره نائب رئيس الوزراء رمضان أبوجناح ورئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء بمحطة أوباري الغازية.

وتوقعت الشركة العامة للكهرباء أن يكون لخط نقل التيار أوباري – الفجيج الدور الأساسي في نقل الطاقة الكهربائية المنتجة من الوحدتين الأولى والثانية بمحطة أوباري الغازية بقدرة إجمالية 300 ميغاوات، التي تم الانتهاء من الاختبارات التشغيلية لهما بكوادر وطنية.

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وتنتظر محطة كهرباء أوباري الغازية استكمال أعمال الإنشاءات الخاصة بخط نقل الطاقة أوباري - الفجيج؛ للربط مع الشبكة الكهربائية، بحسب إدارة المشروع التي أكدت في الرابع من يوليو الماضي تشغيل الوحدة الثانية بالمحطة بنجاح، بينما تجرى الاختبارات التشغيلية للوحدة الأولى.

أعمال الحفر للقواعد الخرسانية لأبراج خط كهرباء أوباري- الفجيج. (الشركة العامة للكهرباء)
أعمال الحفر للقواعد الخرسانية لأبراج خط كهرباء أوباري- الفجيج. (الشركة العامة للكهرباء)
أعمال الحفر للقواعد الخرسانية لأبراج خط كهرباء أوباري- الفجيج. (الشركة العامة للكهرباء)
أعمال الحفر للقواعد الخرسانية لأبراج خط كهرباء أوباري- الفجيج. (الشركة العامة للكهرباء)
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