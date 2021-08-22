مطالبين بتعويضات.. مواطنون يوقفون أعمال استكمال خط كهرباء أوباري - الفجيج

موقع العمل بأحد أبراج الكهرباء بخط أوباري الفجيج. (بلدية أوباري)

أوقف عدد من المواطنين بمنطقة الشارب في بلدية أوباري، جنوب غرب ليبيا، أعمال استكمال خط نقل الكهرباء أوباري - الفجيج، على ما أفاد أحد المهندسين المُشرفين علی تنفيذ المشروع، بحسب ما نقلته بلدية أوباري عبر صفحتها على «فيسبوك»، مساء اليوم الأحد.

وأوضح المهندس أن بعض المواطنين أوقفوا أعمال استكمال «المشروع بأراضيهم بحُجة عدم التزام الشركة العامة للكهرباء بالمُهلة التی تم تحديدها معهم بشأن البدء فی استكمال إجراءاتها بدفع التعويضات خلال عشرة أيام من توقيع الاتفاق حسب وصف المواطنين من أصحاب الأراضی».

كما نقلت بلدية أوباري عن المهندس المختص قوله إن الأعمال «كانت تسير علی أحسن ما يُرام ولكنهم تفاجأوا بهذه التطوارات التی أجبرتهم علی التوقف عن العمل بالمشروع مطالبين الجهات المختصة بضرورة التدخل لإنهاء هذه المُشكلة».

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ونبّه المصدر إلى أنه «إذا لم يتم تسويتها فی القريب العاجل فإنها ستؤخر انتهاء أعمال المشروع وفق الوعاء الزمنی المحدد الأمر الذی سينعكس سلبًا علی المصلحة العامة والمواطنين علی حدٍ سواء» وفق بلية أوباري.

واستأنفت الشركة العامة للكهرباء، في 9 أغسطس الجاري، أعمال حفر القواعد الخرسانية لخمسة أبراج متبقية بخط نقل الكهرباء أوباري – الفجيج جنوب غرب ليبيا، الذي سيجري من خلاله ربط محطة أوباري الغازية على الشبكة الكهربائية العامة. وذلك بعد يوم من توقيع اتفاق بين الشركة والمواطنين وحل مشكلة الاعتراضات على الخط بالمدينة، خلال اجتماع حضره أبوجناح ورئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء بمحطة أوباري الغازية.

موقع العمل بأحد أبراج الكهرباء بخط أوباري الفجيج. (بلدية أوباري)

موقع العمل بأحد أبراج الكهرباء بخط أوباري الفجيج. (بلدية أوباري)