روسيا تعلق على التوترات الأخيرة في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط

قال مندوب روسيا لدى مجلس الأمن إن التطورات الأخيرة في ليبيا تثير القلق وتعيد العملية السياسية للانسداد، لافتا إلى أن «رئيس الوزراء الجديد شكل حكومة ويطالب بالاعتراف بمشروعيته».

وأشار مندوب روسيا، في كلمة أمام مجلس الأمن الدولي مساء الخميس، إلى الأنباء عن مناوشات مسلحة في طرابلس مع تعيين رئيس الوزراء الجديد، مشددا على أن «استخدام القوة غير مقبول لاسيما في الوضع الشائك».

وتابع: «نحن بحاجة لإعادة إطلاق العملية السياسية في ليبيا في ظل الأوضاع غير المجدية»، لافتا إلى أن «الليبيين تمكنوا من الخروج من الدوامة الأخيرة من نزع الطابع العسكري ولجنة 5+5 أفضل دليل على ذلك».

روسيا تجدد مقاربتها بشأن الانحساب المتوازن للقوات الأجنبية

ودعا الدبلوماسي الروسي الليبيين إلى عدم تفويت هذه الفرصة وعدم العودة للتصعيد العسكري، مجددًا مقاربة بلاده بشأن «الوجود الأجنبي والتي تدعو لانسحاب متوازن للقوات الأجنبية للحفاظ على الوضع الهش في ليبيا».

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وأردف: «نحن على قناعة بأهمية دور الأمم المتحدة، لكن مع عدم تعيين رئيس للبعثة لم يتم الاضطلاع بالدور.. تشكيلة البعثة الراهنة لا تستجيب للمقتضيات الواجبة».

واختتم الدبلوماسي الروسي بقوله: «مندوب الأمين العام يعمل في إطار من عدم اليقين، ونحن نؤيد تعيين سريع لرئيس البعثة ولابد من موافقة الليبيين والفاعلين الرئيسيين ومجلس الأمن».

وفي 14 فبراير الماضي، دعت الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إلى احترام قرار مجلس النواب تكليف فتحي باشاغا رئاسة حكومة جديدة.