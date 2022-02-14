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روسيا: يجب احترام اختيار البرلمان الليبي لباشاغا وحل التناقضات بالتسويات

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 14 فبراير 2022, 01:30 مساء
روسيا: يجب احترام اختيار البرلمان الليبي لباشاغا وحل التناقضات بالتسويات
الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، (أرشيفية: الإنترنت)
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دعت الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إلى احترام قرار مجلس النواب تكليف وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا رئاسة حكومة جديدة، وقالت إنه «يجب احترام اختيار البرلمانيين الليبيين، ولا ينبغي أن تؤدي التناقضات إلى صراع خطير» في ليبيا، مشددة على ضرورة حل هذه الخلافات عبر «المفاوضات والتسويات».

جاء ذلك تعليقا على سؤال بشأن تكليف باشاغا تشكيل حكومة جديدة ورفضها من قبل رئيس الحكومة الحالي، عبدالحميد الدبيبة، الذي تمسك بالبقاء حتى الانتخابات العامة، إذا قالت زاخاروفا إن الحكومة الروسية تابعت عن كثب تطورات الوضع السياسي الداخلي في ليبيا، مشيرة إلى أن «اختيار الحكومة من اختصاص الليبيين، وقد حظي ترشيح باشاغا بتأييد أغلبية أعضاء مجلس النواب».

موسكو تدعو حكومة باشاغا إلى توحيد المجتمع الليبي
وأعربت عن أملها في أن تتمكن حكومة باشاغا من توحيد المجتمع الليبي، ما يجعل من الممكن التعامل بنجاح مع المهام الصعبة للمرحلة الانتقالية، بما في ذلك الاستعدادات لإجراء الانتخابات. وأمس الأحد، أعلن باشاغا، بدء مشاورات تشكيل الحكومة مع مختلف الأطراف والمناطق، مجددا التزامه بعدم الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة.

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وقال باشاغا، في كلمة: «بدأنا مشاورات تشكيل الحكومة مع مختلف الأطراف في مجلس النواب والدولة ومناطق ليبيا بشراكة وطنية حقيقية من جميع الليبيين شرقًا وغربًا وجنوبًا مع ضمان معيار الكفاءة والقدرة، وأيادينا ممدودة للجميع»، لافتا إلى أنه «تلقى عديد الاتصالات بالتهنئة من الدول الصديقة والشقيقة والذين أبدوا دعمهم لتشكيل الحكومة».

كما أعرب عن ثقته في تسليم رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة السلطة قائلا إنه «شخصية مدنية ومحترمة، ويرفض الحروب».

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