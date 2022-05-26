أيرلندا تدعو لسرعة تجديد ولاية البعثة الأممية في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

طالبت مندوبة أيرلندا لدى مجلس الأمن، بسرعة تجديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، مشيرة إلى دعمها لفرنسا حاملة القلم بشأن ليبيا.

وقالت مندوبة أيرلندا، في كلمة أمام مجلس الأمن الدولي مساء الخميس، إن «البعثة الأممية تحظى بكامل دعمنا ونأمل أن يعين الممثل الخاص في أسرع وقت».

مندوبة أيرلندا: الوضع في ليبيا يزداد هشاشة

وأشارت إلى أن «الوضع في ليبيا يزداد هشاشة والمواجهات الأخيرة في طرابلس تثير قلقنا البالغ»، داعية كافة الأطراف إلى الامتناع عن التصعيد.

ورحبت بالجولة الثانية للمسار الدستوري في القاهرة، لأنها «تمثل أملاً حقيقي للتوصل إلى عملية سياسية بملكية ليبية بناءة بهدف الوصول إلى الانتخابات جامعة وشفافة وموثوق بها».

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وعبرت مندوبة أيرلندا عن دعم بلاده لجهود مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز في هذا السياق، داعية كافة الأطراف إلى التعاون لضمان مشاركة فاعلة للمرأة والشباب.

مندوبة أيرلندا: الأحداث الأخيرة تبين التأثير الخطير للمسلحين

وأردفت أن «الأحداث الأخيرة تبين التأثير الخطير للمسلحين على أمن ليبيا»، متمنية أن تستمر اللجنة العسكرية المشتركة لإصلاح قطاع الأمن وتوحيد القوات وسحب كافة المقاتلين الأجانب والمرتزقة بالتواصل الوثيق مع جيران ليبيا وعملا بقرارات مجلس الأمن.

واستكملت: «يجب أن يترافق ذلك بعمليات نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج»، متابعة: «نرحب بجهود السلطات الليبية في التحقيق في الانتهاكات التي اقترفت ونشجِّعها على التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، ونعزي أهالي الذين وقعوا ضحايا الاعتداءات ونعرب عن تضامننا مع الناجين والضحايا وندعو للمساءلة».