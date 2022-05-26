Atwasat

ديكارلو: العملية السياسية في ليبيا لا تزال على قيد الحياة

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 26 مايو 2022, 09:26 مساء
ديكارلو: العملية السياسية في ليبيا لا تزال على قيد الحياة
وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية روزماري ديكارلو خلال إحاطة حول الوضع في ليبيا، أمام مجلس الأمن. الخميس 26 مايو 2022 (لقطة من الشاشة)
alwasat radio

قدمت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية روزماري ديكارلو إحاطة حول الوضع في ليبيا، أمام مجلس الأمن اليوم الخميس، قائلة إن «العملية السياسية في ليبيا لا تزال على قيد الحياة، لكن نحتاج إلى مزيد من الدعم والوحدة الدولية لتحقيق السلام في ليبيا».

وقالت ديكارلو إن «الحلقة المفرغة في ليبيا منذ التقدم الذي تحقق في أبريل 2021 استحكمت، بعد تعذر إجراء الانتخابات وما يتمخض عنه من آثار سلبية مثل الاشتباكات التي وقعت في طرابلس الأسبوع الماضي».

ديكارلو: التقدم المحرز في القاهرة يستحق الثناء
وأضافت أن «اللجنة المشتركة من مجلس النواب والدولة بالقاهرة التقيا في مناخ إيجابي وبناء واستعرضا المشروع الدستوري لعام 2017 وتوصلا إلى اتفاق بشأن 137 مادة»، مشددة على أن «التقدم المحرز يستحق الثناء»، خاصة مع الاتفاق على اللقاء من جديد في القاهرة يوم 11 يونيو للجولة الثالثة للتوصل إلى اتفاق في الآراء حول المواد الدستورية لتحديد موعد الانتخابات في أقرب الآجال.

وأشارت إلى حث الأطراف الدولية كافة الأطراف الليبية على تجنب الانخراط في أي استفزازات تؤدي إلى أعمال عنف، مؤكدة أن «الأمم المتحدة تساعد السلطات الليبية لتدشين منصة للمصالحة الوطنية. لكن الوضع الأمني لا يزال هشا».

ولفتت إلى محاولة رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب فتحي باشاغا طرابلس، وما تسبب في اشتباكات مسلحة مع المجموعات المسلحة الموالية لرئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، أسفرت عن مقتل شخص وإصابة شرطي وإلحاق ضرر بعدد من المباني.

محاولة باشاغا دخول طرابلس
وتابعت أن «أعضاء من اللجنة العسكرية المشتركة ساهمت في إخراج باشاغا من طرابلس»، معربة عن تفائلها بشأن اجتماع وفود من شرق وغرب البلاد من اللجنة العسكرية المشتركة في إسبانيا بحضور المستشارة الخاصة ستيفاني وليامز.

وأردفت: «تقاعس حكومة الوحدة الوطنية عن سداد رواتب الجيش الوطني الليبي أدى بعناصر موالية للجيش الوطني لإغلاق حقل النفط.. والدبيبة تعهد بسداد رواتب الخاصة بالجيش».

ديكارلو: نازحو تاورغاء مازالوا يعانون
وأكدت أن «النازحين داخليا في ليبيا لا زالوا يعانون، وهناك 177 أسرة من تاورغاء مازالوا يعانون، وهناك أسر طردت من مخيمات في طرابلس»، متابعة أن هناك «5 آلاف مهاجر احتجزوا تعسفيًا في مركز احتجاز غير رسمية ورسمية في ليبيا».

وشددت على أهمية المحافظة على وقف إطلاق النار، داعية الأطراف الليبية للحفاظ على الهدوء ودعم المسار الدستوري والانتخابي لتلبية مطالب الشعب الليبي في الديمقراطية، لافتة إلى أن الأمم المتحدة مستعدة لدعم الليبيين من خلال المساعي الحميدة والوساطة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

إليزابيث الثانية ملكة الأرقام القياسية

إليزابيث الثانية ملكة الأرقام القياسية
إيلون ماسك يرفع مساهمته المباشرة في «تويتر»

إيلون ماسك يرفع مساهمته المباشرة في «تويتر»
المستشار الألماني: بوتين لن يكسب الحرب في أوكرانيا

المستشار الألماني: بوتين لن يكسب الحرب في أوكرانيا
عون: ليبيا تخسر من 550 إلى 600 ألف برميل نفط يوميا.. وإنتاجنا من الغاز لن يسد احتياجاتنا مستقبلا

عون: ليبيا تخسر من 550 إلى 600 ألف برميل نفط يوميا.. وإنتاجنا من الغاز لن يسد ...
«المركزي»: صرف أكثر من مليار دينار لوزارة الدفاع و1.5 مليار لـ«الصحة» خلال 4 أشهر

«المركزي»: صرف أكثر من مليار دينار لوزارة الدفاع و1.5 مليار لـ«الصحة» خلال 4 ...
«روما» يتوج بطلا لدوري المؤتمر الأوروبي في نسخته الأولى

«روما» يتوج بطلا لدوري المؤتمر الأوروبي في نسخته الأولى
ثاني أسوأ حادث من نوعه.. ارتفاع ضحايا «مذبحة تكساس» إلى 21 قتيلا بينهم 19 طفلا

ثاني أسوأ حادث من نوعه.. ارتفاع ضحايا «مذبحة تكساس» إلى 21 قتيلا بينهم 19 طفلا
شاهد «هذا المساء»: الدبيبة يقدم شروط «التسليم» والمنفي يصعد صراع «الصلاحيات»

شاهد «هذا المساء»: الدبيبة يقدم شروط «التسليم» والمنفي يصعد صراع «الصلاحيات»
محامي وزيرة موريتانية يرد على رسالة «محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار»

محامي وزيرة موريتانية يرد على رسالة «محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار»
«المركزي»: أكثر من نصف الإنفاق العام على الرواتب

«المركزي»: أكثر من نصف الإنفاق العام على الرواتب
«بايرن ميونيخ» يحدد شروطه من أجل الاستغناء عن ليفاندوفسكي

«بايرن ميونيخ» يحدد شروطه من أجل الاستغناء عن ليفاندوفسكي
وفد من شركات مصرية يزور مواقع مشروعات سكنية متوقفة ومناطق متضررة في بنغازي

وفد من شركات مصرية يزور مواقع مشروعات سكنية متوقفة ومناطق متضررة في بنغازي
كيف ردت الخارجية الأميركية على نصيحة كيسنجر لوقف الحرب في أوكرانيا؟

كيف ردت الخارجية الأميركية على نصيحة كيسنجر لوقف الحرب في أوكرانيا؟
دي مايو يتوقع «حربا طويلة» بين روسيا وأوكرانيا

دي مايو يتوقع «حربا طويلة» بين روسيا وأوكرانيا
منصور سيف النصر يدين ويستنكر بشدة ما نشرته جريدة فرنسية بشأن المنطقة الجنوبية

منصور سيف النصر يدين ويستنكر بشدة ما نشرته جريدة فرنسية بشأن المنطقة الجنوبية
بالصور.. «يويفا» يعلن الكرة الرسمية لنهائي دوري أبطال أوروبا

بالصور.. «يويفا» يعلن الكرة الرسمية لنهائي دوري أبطال أوروبا
محمد النعاس الفائز بـ«البوكر العربية»: هذا ما علمتني زوجتي (فيديو)

محمد النعاس الفائز بـ«البوكر العربية»: هذا ما علمتني زوجتي (فيديو)
المديرة العامة لصندوق النقد تحذر: «أفق قاتم» للاقتصاد العالمي

المديرة العامة لصندوق النقد تحذر: «أفق قاتم» للاقتصاد العالمي
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
مجلس الأمن يناقش تطورات الأوضاع في ليبيا
مجلس الأمن يناقش تطورات الأوضاع في ليبيا
فوز وزير الرياضة بحكومة «الوحدة» بعضوية المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب
فوز وزير الرياضة بحكومة «الوحدة» بعضوية المكتب التنفيذي لمجلس ...
لجان التواصل لمبادرة «لم الشمل» تتفق على اسم التجمع الخاص بشباب الطوارق
لجان التواصل لمبادرة «لم الشمل» تتفق على اسم التجمع الخاص بشباب ...
ضبط مواد غذائية منتهية الصلاحية وتحتوي على مواد مسرطنة في أجدابيا
ضبط مواد غذائية منتهية الصلاحية وتحتوي على مواد مسرطنة في أجدابيا
المنفي يصل مالابو للمشاركة في قمتين استثنائيتين للقادة الأفارقة
المنفي يصل مالابو للمشاركة في قمتين استثنائيتين للقادة الأفارقة
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
جهاز الردع يمنح مواطنين 100 ألف دينار لكل منهم بعد تسليم 30 كيلو «كوكايين» عثروا عليها بشاطئ البحر
جهاز الردع يمنح مواطنين 100 ألف دينار لكل منهم بعد تسليم 30 ......
كتيبة «النواصي»: نبارك دخول الحكومة الليبية برئاسة باشاغا طرابلس
كتيبة «النواصي»: نبارك دخول الحكومة الليبية برئاسة باشاغا ......
استقالة رئيس مجلس إدارة مصرف التجارة والتنمية بعد أيام من منعه من السفر خارج البلاد
استقالة رئيس مجلس إدارة مصرف التجارة والتنمية بعد أيام من ......
الحد الأقصى 120 ألف دينار.. «المركزي» يعلن ضوابط جديدة للقروض الشخصية
الحد الأقصى 120 ألف دينار.. «المركزي» يعلن ضوابط جديدة ......
مصدر أمني يكشف تفاصيل اقتحام جهاز المخابرات بطرابلس وينفي سرقة ملفات
مصدر أمني يكشف تفاصيل اقتحام جهاز المخابرات بطرابلس وينفي ......
المزيد
لجنة العقوبات: تلقينا إخطارا بالسفر إلى سلطنة عمان من صفية فركاش
لجنة العقوبات: تلقينا إخطارا بالسفر إلى سلطنة عمان من صفية ......
ديكارلو: العملية السياسية في ليبيا لا تزال على قيد الحياة
ديكارلو: العملية السياسية في ليبيا لا تزال على قيد الحياة...
مفوضية الانتخابات تترقب مشاركة واسعة للمرأة في الانتخابات القادمة
مفوضية الانتخابات تترقب مشاركة واسعة للمرأة في الانتخابات ......
المنفي يصل مالابو للمشاركة في قمتين استثنائيتين للقادة الأفارقة
المنفي يصل مالابو للمشاركة في قمتين استثنائيتين للقادة ......
ضبط مواد غذائية منتهية الصلاحية وتحتوي على مواد مسرطنة في أجدابيا
ضبط مواد غذائية منتهية الصلاحية وتحتوي على مواد مسرطنة في ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط