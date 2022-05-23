غوتيريس يدعو إلى استئناف المسار الانتخابي في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، ليبيا إلى استئناف المسار الانتخابي الذي توقّف في ديسمبر، وأصبح «اليوم ضرورة سياسية أكثر من أي وقت مضى»، وذلك في تقرير رفعه مؤخرًا إلى مجلس الأمن الدولي.

وجاء في التقرير الذي اطّلعت عليه وكالة «فرانس برس»، الإثنين، «تقع على عاتق المؤسسات والمسؤولين السياسيين الليبيين مسؤولية استئناف المسار الانتخابي بأسرع وقت» لما فيه مصلحة «أكثر من 2,8 مليون ناخب ليبيين مسجّلين كانوا يتطلّعون إلى الاقتراع في 24 ديسمبر 2021» في انتخابات رئاسية لم تجرَ.

غوتيريس يطالب بانتخابات وفق إطار دستوري متفق عليه

وشدد الأمين العام للأمم المتحدة على أن الليبيين يتعيّن عليهم «الالتزام على نحو لا لبس فيه بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية حرة وعادلة وشاملة وذات مصداقية في أقرب وقت ممكن، بناء على إطار دستوري وقانوني متّفق عليه».

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واعتبر غوتيريس أن اتفاق وقف إطلاق النار الذي أقرّ في أكتوبر 2020 صامدًا، لكنه دعا «كل الفرقاء إلى الامتناع عن أي ممارسات أحادية الجانب من شأنها أن تفاقم الانقسامات القائمة وأن تطلق نزاعات وأن تهدد التقدّم الكبير الذي تحقّق بصعوبة في السنتين الماضيتين نحو الاستقرار وتوحيد الصفوف».