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مشاورات لجنة المسار الدستوري تتواصل في القاهرة.. لليوم الخامس

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 19 مايو 2022, 03:33 مساء
مشاورات لجنة المسار الدستوري تتواصل في القاهرة.. لليوم الخامس
جانب من اجتماعات لجنة المسار الدستوري بالقاهرة، 19 مايو 2022. (البعثة الأممية)
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أكدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اليوم الخميس، استمرار مشاورات لجنة المسار الدستوري الليبي، المكونة من مجلسي النواب والأعلى الدولة، التي تعقد في العاصمة المصرية القاهرة.

وانطلقت المشاورات الأحد الماضي، ويفترض أن تنتهي غدًا الجمعة، وتهدف إلى التوافق من أجل التوصل إلى صيغة للوصول إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

توافق يعتمد على صدق النوايا
وتشارك المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز في الاجتماعات، وقبل ذلك قالت إن التوافق خلال تلك الاجتماعات «متروك لصدق النيات، فإذا كانت هناك إرادة حقيقية وصادقة يمكن أن يحدث كل شيء».

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مسؤولية تاريخية للوصول إلى الانتخابات
كما دعت أعضاء اللجنة إلى تحمُّل «المسؤولية التاريخية الملقاة على عواتقهم واحترام إرادة الشعب الليبي ورغبة الملايين من السكان في انتخاب من يمثلهم في أقرب وقت ممكن»، رافضة الحديث عن خطة بديلة في حال فشل هذه الاجتماعات في الوصول إلى الانتخابات التي كان يفترض أن تعقد في 24 ديسمبر الماضي.

والإثنين الماضي، توصل المجتمعون في القاهرة لإجماع حول أجزاء مهمة من مسوَّدة الدستور، بما في ذلك الأقسام المتعلقة بالسلطتين التشريعية والقضائية، حسبما أعلنت المسؤولة الأممية. وشددت على أنها تتطلع «إلى رؤية مزيد التقدم المحرز في المشاورات، المقرر إجراؤها حتى 20 مايو، بهدف إنشاء إطار دستوري توافقي لنقل البلاد إلى انتخابات وطنية شاملة في أقرب وقت ممكن».

جانب من اجتماعات لجنة المسار الدستوري بالقاهرة، 19 مايو 2022. (البعثة الأممية)
جانب من اجتماعات لجنة المسار الدستوري بالقاهرة، 19 مايو 2022. (البعثة الأممية)
جانب من اجتماعات لجنة المسار الدستوري بالقاهرة، 19 مايو 2022. (البعثة الأممية)
جانب من اجتماعات لجنة المسار الدستوري بالقاهرة، 19 مايو 2022. (البعثة الأممية)
مشاورات لجنة المسار الدستوري تتواصل في القاهرة.. لليوم الخامس
جانب من اجتماعات لجنة المسار الدستوري بالقاهرة، 19 مايو 2022. (البعثة الأممية)
جانب من اجتماعات لجنة المسار الدستوري بالقاهرة، 19 مايو 2022. (البعثة الأممية)
جانب من اجتماعات لجنة المسار الدستوري بالقاهرة، 19 مايو 2022. (البعثة الأممية)
جانب من اجتماعات لجنة المسار الدستوري بالقاهرة، 19 مايو 2022. (البعثة الأممية)
جانب من اجتماعات لجنة المسار الدستوري بالقاهرة، 19 مايو 2022. (البعثة الأممية)
جانب من اجتماعات لجنة المسار الدستوري بالقاهرة، 19 مايو 2022. (البعثة الأممية)
جانب من اجتماعات لجنة المسار الدستوري بالقاهرة، 19 مايو 2022. (البعثة الأممية)
جانب من اجتماعات لجنة المسار الدستوري بالقاهرة، 19 مايو 2022. (البعثة الأممية)
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