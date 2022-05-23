السفير الألماني: قضية نزع السلاح مهمة لحفظ السلام في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

قال السفير الألماني لدى ليبيا ميخائيل أونماخت إن قضية نزع السلاح، وتسريح وإعادة دمج المجموعات المسلحة «مهمة وحاسمة لحفظ السلام في ليبيا والمنطقة».

وأشار أونماخت في منشور على حسابه بموقع «تويتر» اليوم الإثنين، إلى فخره بالمشاركة في ورشة العمل الخاصة بطرق الدعم الدولي لبرنامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج في ليبيا، التي انطلقت في طليطلة الإسبانية، أمس الأحد.

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وتركز الورشة على دور الشركاء الدوليين في مساعدة ليبيا في دمج واستيعاب المجموعات المسلحة داخل مؤسسات الدولة، بمشاركة المستشارة الأممية ستيفاني وليامز.

بدورها، قالت السفارة الإسانية لدى ليبيا إن تنظيم ورشة العمل يأتي بالتعاون مع معهد طليطلة للسلام، مضيفة «إسبانيا ضالعة في إحلال الاستقرار في ليبيا وأمن الجناح الجنوبي».