وليامز تبحث مع بن يزة خطط إعادة دمج «التشكيلات المسلحة» و«القوات المساندة»

القاهرة - بوابة الوسط

بحثت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، مع رئيس لجنة 410 المشتركة لتنظيم واستيعاب القوى المساندة بمؤسسات الدولة اللواء محمود بن يزة خطط اللجنة وعملها «إعادة دمج التشكيلات المسلحة والقوات المساندة على أساس فردي في جميع أنحاء البلاد، وفي مؤسسات الدولة والقطاع الخاص».

جاء ذلك خلال لقاء في قاعدة أبوستة البحرية في طرابلس، أمس الثلاثاء، حيث أكد بن يزة، وأعضاء اللجنة الحاضرون، أن ليبيا قادرة على استيعاب جميع الأفراد في إطار برنامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج، لكن الأمر يتطلب الاستقرار ووضع حد للتدخل الأجنبي، حسب تغريدة وليامز على حسابها في موقع «تويتر»، الأربعاء.

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وأضافت المستشارة الأممية: «ناقشنا أيضا السبل التي يمكن للأمم المتحدة من خلالها دعم عمل اللجنة، بما في ذلك من خلال تبادل الخبرات مع البلدان الأخرى».