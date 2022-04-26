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عون: ليبيا تخسر 60 مليون دولار يوميا بسبب إغلاق المنشآت النفطية

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 26 أبريل 2022, 01:04 مساء
عون: ليبيا تخسر 60 مليون دولار يوميا بسبب إغلاق المنشآت النفطية
وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، محمد عون، (أرشبفية: صفحة الوزارة على فيسبوك)
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قال وزير النفط والغاز في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة محمد عون إن إغلاقات المنشآت النفطية تسببت في انخفاض معدل إنتاج النفط في البلاد بنحو 600 ألف برميل خام يوميًا، وباحتساب السعر بمتوسط 100 دولار للبرميل، فإن ليبيا تخسر فرصًا بيعية تقدر بـ60 مليون دولار يوميًا.

وأضاف عون في تصريحات إلى قناة «فرانس 24»: «لا نستطيع المساعدة في أزمة الطاقة الأوروبية بسبب حرب أوكرانيا، فالدولة الليبية ليس في إمكانها الآن المساهمة بإنتاج أي كمية إضافية سواء من النفط الخام أو الغاز، وليس لدينا احتياطي لنضخه إلى السوق العالمية، ولن نتمكن من ذلك قبل خمس أو ست سنوات على الأقل».

عون: متابعة التهريب مسؤولية الداخلية
ونفى عون وجود تهريب للنفط الخام، لكن ما يهرب هو الوقود «البنزين» و«الديزل»، متابعًا: «نحن كقطاع نفط مسؤوليتنا تقف عند خروج الشاحنات من مستودعات شركة البريقة لتسويق النفط المسؤولة عن توزيع الوقود في ليبيا». وأضاف أن منع التهريب مسؤولية وزارة الداخلية والقوات المسلحة والجهات الأمنية الأخرى وحرس الحدود، حسب ما نقلت عنه قناة «فرانس 24».

وزارة النفط ترجح استئناف الإنتاج خلال أيام
وفي 19 أبريل الماضي، أصدر عون قرارًا بتشكيل لجنة تتولى التواصل مع الجهات المتسببة في الإقفالات بالمواقع النفطية، ومناقشتها ومحاورتها بغية إيجاد حلول سريعة لإعادة فتح النفط من جديد دون أي شروط.

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ثم اجتمع عون مع اللجنة الأحد الماضي، التي اجتمعت مع المسؤولين عن الإغلاقات، «وأنهم بصدد الوصول إلى اتفاق نهائي يضع حدًا لأزمة الإغلاقات المتكررة خلال الآونة الأخيرة».

وبناء على ما قدمته اللجنة، رجحت وزارة النفط والغاز، استئناف الإنتاج في الحقول المتوقفة خلال أيام».

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