شيوخ وأعيان منطقة الهلال النفطي يفوضون باشاغا بتمثيلهم ويعلنون شروط فتح النفط

القاهرة - بوابة الوسط

فوّض شيوخ وأعيان منطقة الهلال النفطي رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب، فتحي باشاغا بتمثيلهم في كل ما يحقق مطالبهم العادلة، معلنين شروط فتح النفط، وفق ما أعلنه مكتب الإعلام والتواصل بديوان مجلس الوزراء بنغازي.

جاء ذلك خلال اجتماعهم مع باشاغا وأعضاء حكومته الذين زاروا المنطقة اليوم الأحد، وعقدوا لقاءً معهم.

وقال مكتب الإعلام والتواصل بديوان مجلس الوزراء بنغازي عبر صفحته على «فيسبوك»، إن شيوخ وأعيان منطقة الهلال النفطي عبروا خلال اللقاء «عن دعمهم للحكومة الليبية وتحفظهم على الفساد والهدر المستمر للمال العام في غياب توفير الخدمات الأساسية وعرقلة صرف المرتبات للمواطنين خاصةً في المنطقة الشرقية».

وأضاف مكتب الإعلام والتواصل بديوان مجلس الوزراء بنغازي أن شيوخ وأعيان منطقة الهلال النفطي «طالبوا فتحي باشاغا وحكومته بمعالجة هذه القضايا الأساسية التي أدت إلى قفل النفط كما فوضوه بتمثيلهم في كل ما من شأنه تحقيق المطالب العادلة التي يطالبون بها».

شروط فتح النفط

وأشار المصدر إلى أن الحاضرين أكدوا خلال اللقاء «على فتح الإنتاج النفطي إذا ما تم ضمان بقاء ريع النفط في حسابات المؤسسة الوطنية بالمصرف الليبي الخارجي إلى حين استلام الحكومة الليبية التي كلفها مجلس النواب ومنحها الثقة في 1 مارس 2022، لمهامها في العاصمة الليبية».

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ونوه مكتب الإعلام والتواصل بديوان مجلس الوزراء بنغازي إلى أن الحكومة بقيادة رئيسها فتحي باشاغا «ستتابع ضمان بقاء العوائد المالية للنفط في حسابات المؤسسة لضمان الالتزام والشفافية، كما طالب المحتجون إلى حين إقرار الميزانية واستلام الحكومة لمهامها».

أسباب إغلاق الحقول والموانئ النفطية

وأعلن محتجون في مناطق بشرق وجنوب ليبيا، مطلع الأسبوع الماضي إقفال حقول وموانئ مطالبين بتسليم السلطة إلى رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب فتحي باشاغا وإحالة رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة إلى التحقيق.

وأجبر ذلك، المؤسسة الوطنية للنفط على إعلان حالة «القوة القاهرة» في 6 حقول نفطية من بينها حقلا الشرارة والفيل جنوب غرب ليبيا، بالإضافة إلى ميناءين نفطيين هما البريقة والزويتينة، لتعذر إيفاء المؤسسة بالتزاماتها التعاقدية جراء الوضع المستجد.

لقاء باشاغا مع شيوخ وأعيان منطقة الهلال النفطي، الأحد 24 أبريل 2022. (المكتب الإعلامي للحكومة الليبية)

لقاء باشاغا مع شيوخ وأعيان منطقة الهلال النفطي، الأحد 24 أبريل 2022. (المكتب الإعلامي للحكومة الليبية)

لقاء باشاغا مع شيوخ وأعيان منطقة الهلال النفطي، الأحد 24 أبريل 2022. (المكتب الإعلامي للحكومة الليبية)

لقاء باشاغا مع شيوخ وأعيان منطقة الهلال النفطي، الأحد 24 أبريل 2022. (المكتب الإعلامي للحكومة الليبية)