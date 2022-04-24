Atwasat

شيوخ وأعيان منطقة الهلال النفطي يفوضون باشاغا بتمثيلهم ويعلنون شروط فتح النفط

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 24 أبريل 2022, 09:11 مساء
شيوخ وأعيان منطقة الهلال النفطي يفوضون باشاغا بتمثيلهم ويعلنون شروط فتح النفط
لقاء باشاغا مع شيوخ وأعيان منطقة الهلال النفطي، الأحد 24 أبريل 2022. (المكتب الإعلامي للحكومة الليبية)
alwasat radio

فوّض شيوخ وأعيان منطقة الهلال النفطي رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب، فتحي باشاغا بتمثيلهم في كل ما يحقق مطالبهم العادلة، معلنين شروط فتح النفط، وفق ما أعلنه مكتب الإعلام والتواصل بديوان مجلس الوزراء بنغازي.

جاء ذلك خلال اجتماعهم مع باشاغا وأعضاء حكومته الذين زاروا المنطقة اليوم الأحد، وعقدوا لقاءً معهم.

وقال مكتب الإعلام والتواصل بديوان مجلس الوزراء بنغازي عبر صفحته على «فيسبوك»، إن شيوخ وأعيان منطقة الهلال النفطي عبروا خلال اللقاء «عن دعمهم للحكومة الليبية وتحفظهم على الفساد والهدر المستمر للمال العام في غياب توفير الخدمات الأساسية وعرقلة صرف المرتبات للمواطنين خاصةً في المنطقة الشرقية».

وأضاف مكتب الإعلام والتواصل بديوان مجلس الوزراء بنغازي أن شيوخ وأعيان منطقة الهلال النفطي «طالبوا فتحي باشاغا وحكومته بمعالجة هذه القضايا الأساسية التي أدت إلى قفل النفط كما فوضوه بتمثيلهم في كل ما من شأنه تحقيق المطالب العادلة التي يطالبون بها».

شروط فتح النفط
وأشار المصدر إلى أن الحاضرين أكدوا خلال اللقاء «على فتح الإنتاج النفطي إذا ما تم ضمان بقاء ريع النفط في حسابات المؤسسة الوطنية بالمصرف الليبي الخارجي إلى حين استلام الحكومة الليبية التي كلفها مجلس النواب ومنحها الثقة في 1 مارس 2022، لمهامها في العاصمة الليبية».

- خلال اتصال مع باشاغا.. وليامز: يجب النأي عن استخدام النفط كسلاح لأغراض سياسية
- النفط الليبي يدخل دائرة الإغلاقات السوداء.. الانقسامات تدمر الاقتصاد
- الأسطى: باشاغا يباشر «التواصلات اللازمة» لمعالجة قضية الإغلاق النفطي

ونوه مكتب الإعلام والتواصل بديوان مجلس الوزراء بنغازي إلى أن الحكومة بقيادة رئيسها فتحي باشاغا «ستتابع ضمان بقاء العوائد المالية للنفط في حسابات المؤسسة لضمان الالتزام والشفافية، كما طالب المحتجون إلى حين إقرار الميزانية واستلام الحكومة لمهامها».

أسباب إغلاق الحقول والموانئ النفطية
وأعلن محتجون في مناطق بشرق وجنوب ليبيا، مطلع الأسبوع الماضي إقفال حقول وموانئ مطالبين بتسليم السلطة إلى رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب فتحي باشاغا وإحالة رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة إلى التحقيق.

وأجبر ذلك، المؤسسة الوطنية للنفط على إعلان حالة «القوة القاهرة» في 6 حقول نفطية من بينها حقلا الشرارة والفيل جنوب غرب ليبيا، بالإضافة إلى ميناءين نفطيين هما البريقة والزويتينة، لتعذر إيفاء المؤسسة بالتزاماتها التعاقدية جراء الوضع المستجد.

لقاء باشاغا مع شيوخ وأعيان منطقة الهلال النفطي، الأحد 24 أبريل 2022. (المكتب الإعلامي للحكومة الليبية)
لقاء باشاغا مع شيوخ وأعيان منطقة الهلال النفطي، الأحد 24 أبريل 2022. (المكتب الإعلامي للحكومة الليبية)
لقاء باشاغا مع شيوخ وأعيان منطقة الهلال النفطي، الأحد 24 أبريل 2022. (المكتب الإعلامي للحكومة الليبية)
لقاء باشاغا مع شيوخ وأعيان منطقة الهلال النفطي، الأحد 24 أبريل 2022. (المكتب الإعلامي للحكومة الليبية)
لقاء باشاغا مع شيوخ وأعيان منطقة الهلال النفطي، الأحد 24 أبريل 2022. (المكتب الإعلامي للحكومة الليبية)
لقاء باشاغا مع شيوخ وأعيان منطقة الهلال النفطي، الأحد 24 أبريل 2022. (المكتب الإعلامي للحكومة الليبية)
لقاء باشاغا مع شيوخ وأعيان منطقة الهلال النفطي، الأحد 24 أبريل 2022. (المكتب الإعلامي للحكومة الليبية)
لقاء باشاغا مع شيوخ وأعيان منطقة الهلال النفطي، الأحد 24 أبريل 2022. (المكتب الإعلامي للحكومة الليبية)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

إيمانويل ماكرون رئيسا لولاية ثانية في فرنسا

إيمانويل ماكرون رئيسا لولاية ثانية في فرنسا
تفاصيل المحادثات الثلاثية «المصرية الإمارتية الأردنية» في القاهرة

تفاصيل المحادثات الثلاثية «المصرية الإمارتية الأردنية» في القاهرة
الصافرات ضد ميسي تتصدر أول تصريح لبوكيتينو بعد التتويج بالدوري الفرنسي مع «سان جيرمان»

الصافرات ضد ميسي تتصدر أول تصريح لبوكيتينو بعد التتويج بالدوري الفرنسي مع «سان ...
اليوم العالمي لمكافحة الملاريا.. دعوة إلى مواصلة الابتكار لإنقاذ الأرواح

اليوم العالمي لمكافحة الملاريا.. دعوة إلى مواصلة الابتكار لإنقاذ الأرواح
روسيا تنشر قاذفات صواريخ «إسكندر-إم» بالقرب من الحدود الأوكرانية

روسيا تنشر قاذفات صواريخ «إسكندر-إم» بالقرب من الحدود الأوكرانية
برنامج «الميزان» (الحلقة 5)

برنامج «الميزان» (الحلقة 5)
خلونا نحلموا (الحلقة 12)

خلونا نحلموا (الحلقة 12)
مسلسل «شن الحكاية» (12)

مسلسل «شن الحكاية» (12)
ريال بيتيس يقتنص كأس إسبانيا عبر ركلات الترجيح ويحقق لقبه الأول منذ 2005

ريال بيتيس يقتنص كأس إسبانيا عبر ركلات الترجيح ويحقق لقبه الأول منذ 2005
مسلسل «هذا هو» (11)

مسلسل «هذا هو» (11)
تسلسل زمني: الحرب الروسية-الأوكرانية تدخل شهرها الثالث

تسلسل زمني: الحرب الروسية-الأوكرانية تدخل شهرها الثالث
الفرنسيون يقترعون اليوم في اختيار تاريخي بين ماكرون ولوبن

الفرنسيون يقترعون اليوم في اختيار تاريخي بين ماكرون ولوبن
هل تعود الطفلة البريطانية مادي بعد 15 عاما من اختفائها؟

هل تعود الطفلة البريطانية مادي بعد 15 عاما من اختفائها؟
التشكيلي سالم عيسى موهبة جنوبية

التشكيلي سالم عيسى موهبة جنوبية
الدبيبة: نزود المحطات بالوقود نهارا ثم يهرب ليلا

الدبيبة: نزود المحطات بالوقود نهارا ثم يهرب ليلا
كاركاتير حليم - ليبيا تشهد جولة رابعة من إغلاق المنشأت النفطية

كاركاتير حليم - ليبيا تشهد جولة رابعة من إغلاق المنشأت النفطية
«الكونفدرالية» تسأل عن الطرف الليبي والاتحاد والأهلي طرابلس يجيبان.. الأحد

«الكونفدرالية» تسأل عن الطرف الليبي والاتحاد والأهلي طرابلس يجيبان.. الأحد
الأمن الداخلي يعلن ضبط أحد أكبر رؤوس القتل بالمنطقة الغربية

الأمن الداخلي يعلن ضبط أحد أكبر رؤوس القتل بالمنطقة الغربية
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
الحويج يتفق مع عميد جنزور على حصر فرص الاستثمار بالبلدية وتضمينها بخارطة الوزارة
الحويج يتفق مع عميد جنزور على حصر فرص الاستثمار بالبلدية وتضمينها...
بلدية غريان تطالب الدبيبة بإنشاء مستشفى للحوادث بالمدينة خلال العام الجاري
بلدية غريان تطالب الدبيبة بإنشاء مستشفى للحوادث بالمدينة خلال ...
الأرصاد: طقس معتدل على أغلب الأنحاء غدا الإثنين
الأرصاد: طقس معتدل على أغلب الأنحاء غدا الإثنين
شيوخ وأعيان منطقة الهلال النفطي يفوضون باشاغا بتمثيلهم ويعلنون شروط فتح النفط
شيوخ وأعيان منطقة الهلال النفطي يفوضون باشاغا بتمثيلهم ويعلنون ...
باشاغا يؤكد ضرورة استئناف تصدير النفط وفق آليات مالية شفافة
باشاغا يؤكد ضرورة استئناف تصدير النفط وفق آليات مالية شفافة
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
الأمن الداخلي يعلن ضبط أحد أكبر رؤوس القتل بالمنطقة الغربية
الأمن الداخلي يعلن ضبط أحد أكبر رؤوس القتل بالمنطقة الغربية...
«أمن طرابلس»: القبض على والدين متهمين بتعذيب ابنهما
«أمن طرابلس»: القبض على والدين متهمين بتعذيب ابنهما...
المسماري يعلن تطورا جديدا بعد بيان ممثلي القيادة العامة في «5+5»
المسماري يعلن تطورا جديدا بعد بيان ممثلي القيادة العامة في ......
اشتباكات بين مسلحين في طرابلس
اشتباكات بين مسلحين في طرابلس...
بعد بيان الحويج.. توضيح من وكيل «فيريرو» في ليبيا بشأن شوكولاتة «كيندر»
بعد بيان الحويج.. توضيح من وكيل «فيريرو» في ليبيا بشأن ......
المزيد
وزارة النفط: استئناف الإنتاج في الحقول النفطية المتوقفة سيكون خلال هذه الأيام
وزارة النفط: استئناف الإنتاج في الحقول النفطية المتوقفة ......
صندوق الزكاة يوزع مساعدات مالية على 287 أسرة في سرت
صندوق الزكاة يوزع مساعدات مالية على 287 أسرة في سرت...
إصابة عامل أفريقي جراء انفجار لغم بمزرعة قرب منطقة الأحياء البرية
إصابة عامل أفريقي جراء انفجار لغم بمزرعة قرب منطقة الأحياء ......
باشاغا يؤكد ضرورة استئناف تصدير النفط وفق آليات مالية شفافة
باشاغا يؤكد ضرورة استئناف تصدير النفط وفق آليات مالية شفافة...
شيوخ وأعيان منطقة الهلال النفطي يفوضون باشاغا بتمثيلهم ويعلنون شروط فتح النفط
شيوخ وأعيان منطقة الهلال النفطي يفوضون باشاغا بتمثيلهم ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط