خلال اتصال مع باشاغا.. وليامز: يجب النأي عن استخدام النفط كسلاح لأغراض سياسية

القاهرة - بوابة الوسط

قالت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة للشأن الليبي، ستيفاني وليامز، إنها شددت خلال اتصال مع فتحي باشاغا، «المسمى من مجلس النواب الليبي كرئيس وزراء مكلف»، على «ضرورة النأي عن استخدام إنتاج النفط الليبي كسلاح لأغراض سياسية».

وخلال الاتصال الذي كشفت تفاصيله في سلسلة تغريدات على حسابها بموقع «تويتر»، دعت وليامز إلى «إنهاء إغلاق النفط»، مع تأكيدها على ضرورة «الحفاظ على الهدوء التام على الأرض في ظل تزايد الاستقطاب السياسي في البلاد».

وقالت المستشارة الأممية كذلك إنها «تفاهمت مع باشاغا على ضرورة إدارة عائدات النفط «بطريقة شفافة وخاضعة للمساءلة بالكامل»، مع «توزيعها بشكل عادل على جميع الليبيين».

وأطلعت وليامز باشاغا على نتائج مشاورات اللجنة المشتركة المكونة من ممثلين من مجلسي النواب والأعلى للدولة في القاهرة خلال الفترة من 13 إلى 18 أبريل الجاري، والتي هدفت إلى وضع إطار دستوري توافقي لضمان إجراء الانتخابات الوطنية في «جدول زمني محدد وبأسرع وقت ممكن».

- «الرئاسي» بصفته القائد الأعلى للجيش يدعو إلى استئناف ضخ النفط

- مؤسسة النفط: 550 ألف برميل يوميا خسائر الإغلاقات النفطية

- مؤسسة النفط تعلن القوة القاهرة في ميناء الزويتينة.. وتحذر من موجة إغلاقات «مؤلمة»

-اضطراب الإمدادات في ليبيا يلهب أسعار النفط في العالم

خسائر الإغلاقات.. ودعوة «الرئاسي «

وتسببت الإغلاقات التي ينفذها أفراد يقدمون أنفسهم على أنهم مجموعات شبابية أو أعيان في جنوب وشرق البلاد في إعلان المؤسسة الوطنية للنفط حالة القوة القاهرة على الإنتاج من عدة حقول ومرافئ رئيسية في الأيام الأخيرة.

ونقلت وكالة «رويترز» الأربعاء، عن المكتب الإعلامي للمؤسسة الوطنية للنفط قوله إن ليبيا تخسر حاليا أكثر من 550 ألف برميل يوميا من إنتاج النفط بسبب الإغلاقات المفروضة على حقول ومرافئ تصدير رئيسية.

إلى ذلك، شدد المجلس الرئاسي بصفته القائد الأعلى للجيش الليبي، أمس الخميس، على ضرورة العمل على استئناف ضخ النفط، وإبعاده عن أي «تجاذبات سياسية تعود بالسلب على مصدر دخل الليبيين».

جاء ذلك خلال لقاء رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، ونائبيه، عبدالله اللافي وموسى الكوني، بصفتهم القائد الأعلى للجيش الليبي، مع رئيس الأركان العامة للجيش، الفريق أول ركن محمد الحداد، ورئيس جهاز حرس المنشآت النفطية، العميد علي الديب.