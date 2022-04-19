بقرار من عون.. لجنة للتواصل مع الجهات المتسببه في غلق النفط

القاهرة - بوابة الوسط

أصدر وزير النفط والغاز في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، محمد عون، الثلاثاء، قرارا بتشكيل لجنة تتولى التواصل مع الجهات المتسببة في الإقفالات بالمواقع النفطية، ومناقشتها ومحاورتها بغية إيجاد حلول سريعة لإعادة فتح النفط من جديد دون أي شروط.

جاء ذلك خلال لقاء عون بديوان الوزارة بالمديرين العامين ومديري الإدارات لمناقشة تداعيات إقفال الإنتاج على قطاع النفط خاصة والدولة الليبية بشكل عام، حيث قرر الوزير تشكيل اللجنة وأضاف إلى مهامها توضيح تبعات الأزمة للرأي العام، وفق بيان صادر عن الوزارة.

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وقال الوزير إن إيقاف الإنتاج من شأنه التأثير سلبا على المكامن النفطية والمعدات والتسهيلات السطحية، إضافة إلى تسببه في انقطاع الغاز على محطات توليد الطاقة والذي بدوره سيؤثر على إنتاج الطاقة الكهربائية وانقطاعها على المدن الليبية، علاوة على انخفاض عائدات النفط المالية في فترة تشهد فيها أسعار النفط ارتفاعا ملحوظا في السوق العالمية.

حالة القوة القاهرة في موانئ وحقول نفطية ليبية

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في بيان، حالة القوة القاهرة في ميناء البريقة النفطي؛ لاستحالة تنفيذ التزاماتها وتعهداتها تجاه السوق النفطية. وذلك بعد ساعات من إعلانها القوة القاهرة في حقل الشرارة وميناء الزويتينة النفطي، وكذلك في حقل الفيل النفطي.

ويأتي ذلك في وقت قالت فيه وكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس» إن ليبيا تقترب من خسارة نحو 600 ألف برميل يوميا بسبب سلسلة الإغلاقات التي بدأت السبت للحقول والموانئ النفطية.