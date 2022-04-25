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5 ملفات في لقاء وزير النفط مع عدد من الأعيان والنقابيين

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 25 أبريل 2022, 04:36 مساء
5 ملفات في لقاء وزير النفط مع عدد من الأعيان والنقابيين
وزير النفط والغاز محمد عون خلال لقاء مع عدد من الأعيان والنقابيين، 25 أبريل 2022. (وزارة النفط والغاز)
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ناقش وزير النفط والغاز محمد عون مع عدد من الأعيان والنقابيين خمسة ملفات، مشيدًا بجهود هذه الكيانات والتجمعات التي تهدف إلى استقرار ولم شمل ليبيا.
وبحث الاجتماع «وضع الإغلاقات ومعالجتها بعيداً عن الابتزاز والمساومة»، و«دور وأهمية وزارة النفط والغاز في الرقابة والإشراف على قطاع النفط والغاز»، و«العمل والتقيد بالقوانين المنظمة لقطاع النفط والغاز»، حسب مكتب الإعلام والتواصل بالوزارة.

شارك في الاجتماع رئيس المجلس الأعلى لحكماء وأعيان ليبيا علي عمار جبودة، والنائب الأول للمجلس الأعلى لحكماء وأعيان ليبيا نور الدين عبد الله، ورئيس الهيئة العليا للنقابات والاتحادات والروابط بمجلس الحكماء والأعيان محمد المبروك أبو زيد، و مقرر عام مجلس حكماء وأعيان ليبيا أحمد مفتاح الطويل، ورئيس الاتحاد الليبي العام لروابط الشهداء والمفقودين محمد عطية بن عجالة، ورئيس النقابة العامة للمتقاعدين خليل مصباح.

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وناقش الاجتماع «العمل على تحييد القطاع عن الصراعات والتجاذبات السياسية والمصالح الجهوية والخاصة»، و«رفض التدخلات الأجنبية في سير العمل بقطاع النفط والغاز، والحفاظ على السيادة الوطنية».

اقفال المنشآت النفطية
وأعلن محتجون في مناطق بشرق وجنوب ليبيا، مطلع الأسبوع الماضي إقفال حقول وموانئ، مطالبين بتسليم السلطة إلى رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب فتحي باشاغا، وإحالة رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة إلى التحقيق. وأجبر ذلك، المؤسسة الوطنية للنفط على إعلان حالة «القوة القاهرة» في ستة حقول نفطية من بينها حقلا الشرارة والفيل جنوب غرب ليبيا، إضافة إلى ميناءين نفطيين هما البريقة والزويتينة، لتعذر إيفاء المؤسسة بالتزاماتها التعاقدية جراء الوضع المستجد.

من جهتها، أعلنت وزارة النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية، مساء الأحد، «أن استئناف الإنتاج في الحقول المتوقفة سيكون خلال هذه الأيام» وفق ما نشرته عبر صفحتها على «فيسبوك». وهو ما جاء عقب اجتماع وزير النفط والغاز الأحد، بديوان الوزارة في طرابلس مع لجنة معالجة الإقفالات المشكَّلة بالقرار رقم (42) لسنة 2022.

شروط فتح النفط
ويوم الأحد، أعلن شيوخ وأعيان منطقة الهلال النفطي خلال لقائهم رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب، فتحي باشاغا، شروط فتح النفط، التي منها «ضمان بقاء ريع النفط في حسابات المؤسسة الوطنية بالمصرف الليبي الخارجي إلى حين تسلم الحكومة الليبية التي كلفها مجلس النواب ومنحها الثقة في 1 مارس 2022، مهامها في العاصمة الليبية» وفق ما أعلنه مكتب الإعلام والتواصل برئاسة مجلس الوزراء.

وفوض شيوخ وأعيان منطقة الهلال النفطي، باشاغا، بتمثيلهم في كل ما يحقق مطالبهم، فيما تعهد الأخير من جهته، خلال اللقاء، بمتابعة «ضمان بقاء العوائد المالية للنفط في حسابات المؤسسة لضمان الالتزام والشفافية، كما طالب المحتجون إلى حين إقرار الميزانية وتسلم الحكومة مهامها».

وزير النفط والغاز محمد عون خلال لقاء مع عدد من الأعيان والنقابيين، 25 أبريل 2022. (وزارة النفط والغاز)
وزير النفط والغاز محمد عون خلال لقاء مع عدد من الأعيان والنقابيين، 25 أبريل 2022. (وزارة النفط والغاز)
وزير النفط والغاز محمد عون خلال لقاء مع عدد من الأعيان والنقابيين، 25 أبريل 2022. (وزارة النفط والغاز)
وزير النفط والغاز محمد عون خلال لقاء مع عدد من الأعيان والنقابيين، 25 أبريل 2022. (وزارة النفط والغاز)
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