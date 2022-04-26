«73 مشاة» يعلن التصدي لمجموعة مسلحة حاولت دخول غدوة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن اللواء «73 مشاة» التابع لـ«القيادة العامة»، مساء اليوم الإثنين، التصدي لمجموعة مسلحة حاولت دخول سبها عبر منطقة غدوة، وفرارهم باتجاه جنوب مرزق، لتعود الأوضاع إلى الهدوء.

وأفاد اللواء، في منشور عبر صفحته على «فيسبوك»، بأن «مجموعة تستقل سيارة نوع متسوبيشي حاولت الدخول إلى غدوة ومنها إلى سبها، وبعد اعتراضهم من قبل قواتنا المسلحة وإصابة فردين لاذوا بالفرار باستخدام سيارة موطن بعد السطو عليها».

وأضاف أن «اللواء 73 مشاة، والمتمثل بالكتيبة 628 مشاة، والسرية العاشرة باللواء طارق بن زياد وقوة الدوريات الصحراوية باللواء 128 المعزز، تقوم بدوريات على نطاق واسع بداية من منطقة غدوة إلى الدوائر الزراعية باتجاه الجنوب، وحتى منطقة معفن جنوب تراغن ومحيط مدينة مرزق».

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وتناقلت صفحات على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» معلومات تفيد بمحاولة عناصر من تنظيم «داعش» دخول منطقة غدوة، لكن دورية من اللواء 73 طاردتهم، ويجرى ملاحقتهم من قبل الدوريات الصحراوية.

والأسبوع الماضي، نفذ تنظيم «داعش» هجومًا أمام بوابة معسكر تابع لـ«اللواء طارق بن زياد» بمنطقة أم الأرانب جنوب غرب ليبيا، وفق ما أعلن مدير إدارة التوجيه المعنوي التابعة للقيادة العامة، اللواء خالد المحجوب.