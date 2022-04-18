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المحجوب يعلن مسؤولية «داعش» عن تفجير سيارة مفخخة أمام معسكر في أم الأرانب

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 18 أبريل 2022, 10:13 مساء
المحجوب يعلن مسؤولية «داعش» عن تفجير سيارة مفخخة أمام معسكر في أم الأرانب
صورة متداولة قيل إنها لموقع الهجوم أمام معسكر تابع للواء طارق بن زياد في أم الأرانب. (الإنترنت)
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أعلن مدير إدارة التوجيه المعنوي التابعة للقيادة العامة، اللواء خالد المحجوب، مساء اليوم الإثنين، تفجير سيارة مفخخة قرب معسكر تابع لـ«اللواء طارق بن زياد» بمنطقة أم الأرانب جنوب غرب ليبيا من قبل عناصر تابعين لتنظيم «داعش»، نافيًا وقوع أي ضحايا جراء الهجوم.

واعتبر المحجوب، في تدوينة نشرها عبر حسابه على «فيسبوك»، أن تفجير السيارة المفخخة «محاولة يائسة» من التنظيم الإرهابي «لإثبات قدرتهم على القيام بعمليات إرهابية».

وأضاف المحجوب أن «تنظيم داعش الإرهابي قام بتفجير السيارة المفخخة بتقنية التشغيل عن بعد أمام معسكر سرية الدوريات الصحراوية التابع للواء طارق بن زياد المعزز بمنطقة أم الأرانب دون أن تكون هناك أي خسائر بشرية».

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وتداول نشطاء، على مواقع التوصل الاجتماعي، فيديو لموقع الهجوم أظهر مجموعة من الشباب تتفقد مكونات السيارة المفخخة التي تطايرت جراء التفجير إلى جانب سور المعسكر.

وكان آخر هجوم نفذه التنظيم في أواخر يناير الماضي، عندما استهدف عناصر تنظيم «داعش» دورية تابعة لكتيبة «شهداء أم الأرانب» بمنطقة جبل عصيدة، قرب بلدة القطرون جنوب غرب ليبيا، ما تسبب في مقتل ثلاثة عناصر أمنية وأربعة آخرين من التنظيم الإرهابي، وفق بيانات رسمية.

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