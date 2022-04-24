«الأرصاد»: طقس معتدل على أغلب مناطق ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، أن يسود طقس معتدل على أغلب مناطق ليبيا اليوم الأحد.

ولفت المركز، في بيان حالة الطقس اليوم، إلى توقعاته بأن تنشط الرياح على مناطق الجنوب الغربي من البلاد.

رأس اجدير حتى سرت-سهل الجفارة–جبل نفوسة

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.

الرياح: شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط نسبيًا من مساء اليوم على المناطق الساحلية.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 26 و32 درجة مئوية.

الخليج-سهل بنغازي حتى امساعد-الواحات-مرادة

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر أحيانًا، ومن المتوقع تكون شبورة مائية أثناء الليل، وخلال فترة الصباح الباكر على بعض مناطق الخليج.

الرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة أحيانًا.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 21 و24 درجة مئوية، وتسجل 34 درجة مئوية، على جالو والجغبوب، وتسجل ارتفاعًا طفيفًا يوم الغد على أغلب المناطق.

الجفرة–سبها-غـات-غدامس-الحمادة

حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب العالية.

الرياح: شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة؛ مما يتسبب في إثارة الأتربة والرمال على بعض المناطق.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 32 و37 درجة مئوية.

الكفرة-السرير-تازربو:

حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب العالية.

الرياح: شمالية شرقية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة، تتحول مساء يوم الغد إلى جنوبية شرقية نشطة السرعة أحيانًا، ما قد يتسبب في إثارة الأتربة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 35 و38 درجة مئوية.