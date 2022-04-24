Atwasat

«الأرصاد»: طقس معتدل على أغلب مناطق ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 24 أبريل 2022, 10:17 صباحا
«الأرصاد»: طقس معتدل على أغلب مناطق ليبيا
سماء صافية، (تعبيرية: بوابة الوسط)
alwasat radio

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، أن يسود طقس معتدل على أغلب مناطق ليبيا اليوم الأحد.

ولفت المركز، في بيان حالة الطقس اليوم، إلى توقعاته بأن تنشط الرياح على مناطق الجنوب الغربي من البلاد.

رأس اجدير حتى سرت-سهل الجفارة–جبل نفوسة
حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.
الرياح: شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط نسبيًا من مساء اليوم على المناطق الساحلية.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 26 و32 درجة مئوية.

الخليج-سهل بنغازي حتى امساعد-الواحات-مرادة
حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر أحيانًا، ومن المتوقع تكون شبورة مائية أثناء الليل، وخلال فترة الصباح الباكر على بعض مناطق الخليج.
الرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة أحيانًا.     
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 21 و24 درجة مئوية، وتسجل 34 درجة مئوية، على جالو والجغبوب، وتسجل ارتفاعًا طفيفًا يوم الغد على أغلب المناطق.

الجفرة–سبها-غـات-غدامس-الحمادة
حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب العالية.
الرياح: شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة؛ مما يتسبب في إثارة الأتربة والرمال على بعض المناطق.     
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 32 و37 درجة مئوية.

الكفرة-السرير-تازربو:
حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب العالية.
الرياح: شمالية شرقية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة، تتحول مساء يوم الغد إلى جنوبية شرقية نشطة السرعة أحيانًا، ما قد يتسبب في إثارة الأتربة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 35 و38 درجة مئوية.

«الأرصاد»: طقس معتدل على أغلب مناطق ليبيا
«الأرصاد»: طقس معتدل على أغلب مناطق ليبيا
«الأرصاد»: طقس معتدل على أغلب مناطق ليبيا
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

مسلسل «هذا هو» (11)

مسلسل «هذا هو» (11)
الفرنسيون يقترعون اليوم في اختيار تاريخي بين ماكرون ولوبن

الفرنسيون يقترعون اليوم في اختيار تاريخي بين ماكرون ولوبن
هل تعود الطفلة البريطانية مادي بعد 15 عاما من اختفائها؟

هل تعود الطفلة البريطانية مادي بعد 15 عاما من اختفائها؟
التشكيلي سالم عيسى موهبة جنوبية

التشكيلي سالم عيسى موهبة جنوبية
«بايرن ميونيخ» يحرز بطولة الدوري الألماني للمرة العاشرة على التوالي

«بايرن ميونيخ» يحرز بطولة الدوري الألماني للمرة العاشرة على التوالي
كريستيانو يهدي هدفه الـ100 في«البريميرلييغ» إلى روح رضيعه

كريستيانو يهدي هدفه الـ100 في«البريميرلييغ» إلى روح رضيعه
كاركاتير حليم - ليبيا تشهد جولة رابعة من إغلاق المنشأت النفطية

كاركاتير حليم - ليبيا تشهد جولة رابعة من إغلاق المنشأت النفطية
برنامج «الميزان» (الحلقة 4)

برنامج «الميزان» (الحلقة 4)
خلونا نحلموا (الحلقة 11)

خلونا نحلموا (الحلقة 11)
«الكونفدرالية» تسأل عن الطرف الليبي والاتحاد والأهلي طرابلس يجيبان.. الأحد

«الكونفدرالية» تسأل عن الطرف الليبي والاتحاد والأهلي طرابلس يجيبان.. الأحد
الأمن الداخلي يعلن ضبط أحد أكبر رؤوس القتل بالمنطقة الغربية

الأمن الداخلي يعلن ضبط أحد أكبر رؤوس القتل بالمنطقة الغربية
انتهت: أرسنال 3-1 مانشستر يونايتد في «البريميرليغ» (كريستيانو يسجل)

انتهت: أرسنال 3-1 مانشستر يونايتد في «البريميرليغ» (كريستيانو يسجل)
عائلة أوكرانية تروي تفاصيل رحلة الفرار من ماريوبول سيرا على الأقدام

عائلة أوكرانية تروي تفاصيل رحلة الفرار من ماريوبول سيرا على الأقدام
بالفيديو: مايك تايسون يضرب أحد ركاب طائرته

بالفيديو: مايك تايسون يضرب أحد ركاب طائرته
هداف برشلونة الإكوادوري كورتيز قيد الاعتقال لاتهامه في التورط مع تشكيل عصابي

هداف برشلونة الإكوادوري كورتيز قيد الاعتقال لاتهامه في التورط مع تشكيل عصابي
مسلسل «شن الحكاية» (11)

مسلسل «شن الحكاية» (11)
مسلسل «هذا هو» (10)

مسلسل «هذا هو» (10)
هي ولا مش هي .. كاميرا خفية (8)

هي ولا مش هي .. كاميرا خفية (8)
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
باشاغا يصل إلى سرت
باشاغا يصل إلى سرت
خلال زيارته المدينة.. باشاغا: سرت ضمن أولويات الحكومة
خلال زيارته المدينة.. باشاغا: سرت ضمن أولويات الحكومة
ضبط 70 سيارة دون لوحات معدنية في طرابلس المركز
ضبط 70 سيارة دون لوحات معدنية في طرابلس المركز
قفل سلخانة في صبراتة (صور)
قفل سلخانة في صبراتة (صور)
مصدر لـ«بوابة الوسط»: ضبط سفينة قبالة أبوكماش بتهمة الشروع في تهريب الوقود
مصدر لـ«بوابة الوسط»: ضبط سفينة قبالة أبوكماش بتهمة الشروع في ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
الأمن الداخلي يعلن ضبط أحد أكبر رؤوس القتل بالمنطقة الغربية
الأمن الداخلي يعلن ضبط أحد أكبر رؤوس القتل بالمنطقة الغربية...
«أمن طرابلس»: القبض على والدين متهمين بتعذيب ابنهما
«أمن طرابلس»: القبض على والدين متهمين بتعذيب ابنهما...
المسماري يعلن تطورا جديدا بعد بيان ممثلي القيادة العامة في «5+5»
المسماري يعلن تطورا جديدا بعد بيان ممثلي القيادة العامة في ......
اشتباكات بين مسلحين في طرابلس
اشتباكات بين مسلحين في طرابلس...
بعد بيان الحويج.. توضيح من وكيل «فيريرو» في ليبيا بشأن شوكولاتة «كيندر»
بعد بيان الحويج.. توضيح من وكيل «فيريرو» في ليبيا بشأن ......
المزيد
ارتفاع الدولار وتراجع اليورو في السوق الرسمية
ارتفاع الدولار وتراجع اليورو في السوق الرسمية...
«الأرصاد»: رياح نشطة على الساحل من الزويتينة إلى بنغازي
«الأرصاد»: رياح نشطة على الساحل من الزويتينة إلى بنغازي...
«الأرصاد»: طقس معتدل على أغلب مناطق ليبيا
«الأرصاد»: طقس معتدل على أغلب مناطق ليبيا...
مصدر لـ«بوابة الوسط»: ضبط سفينة قبالة أبوكماش بتهمة الشروع في تهريب الوقود
مصدر لـ«بوابة الوسط»: ضبط سفينة قبالة أبوكماش بتهمة الشروع ......
قفل سلخانة في صبراتة (صور)
قفل سلخانة في صبراتة (صور)...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط