باشاغا من سبها: لن تقدم حكومتى وعودا.. بل ستشرع في تنفيذ الإصلاحات

القاهرة - بوابة الوسط

أكد رئيس الحكومة المنبثقة عن مجلس النواب، فتحي باشاغا، اليوم الجمعة، إن حكومته على دراية تامة بمعاناة أهل الجنوب من عدم انتظام المطارات ونقص الاحتياجات وارتفاع أسعارها، قائلًا: «لن تقدم حكومتي وعودًا كغيرها من الحكومات، بل ستشرع في تنفيذ الإصلاحات».

جاء ذلك خلال زيارة ميدانية أجراها باشاغا لمطار سبها الدولي؛ للاطلاع على سير العمل بالمطار، حيث قال: «لا يجب أن يفكر المواطن الليبي في كيفية الوصول من مدينة إلى أخرى، ليبيا بلد كبير ويجب أن تربطه مواصلات سريعة ومنتظمة وغير مكلفة»، وفق بيان صادر عن حكومته.

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وتعهد باشاغا بوضع تطوير المطارات الرئيسية والطرق المؤدية إليها ضمن أوليات الحكومة. ورافق باشاغا خلال الزيارة، نائب رئيس الحكومة، سالم الزادمة، ووزير الخارجية، حافظ قدور، ووزير الطيران المدني، هشام أبوشكيوات، ووزير الصحة، عثمان عبدالجليل.

وأمس الخميس، تعهد باشاغا بعد احتضان سبها أول اجتماع لحكومته، أن يكون جنوب ليبيا «محل اهتمام كبير» من حكومته، مؤكدًا العمل على إعادة التنمية والاهتمام إليه وفتح المنطقة للاستثمار وإقامة المناطق الحرة.

من جولة باشاغا بمطار سبها، 22 أبريل 2022. (المكتب الإعلامي لحكومته)

من جولة باشاغا بمطار سبها، 22 أبريل 2022. (المكتب الإعلامي لحكومته)

من جولة باشاغا بمطار سبها، 22 أبريل 2022. (المكتب الإعلامي لحكومته)