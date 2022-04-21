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باشاغا: سنفتح الجنوب للاستثمار والمناطق الحرة وسنعيد له التنمية والاهتمام

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 21 أبريل 2022, 06:09 مساء
باشاغا: سنفتح الجنوب للاستثمار والمناطق الحرة وسنعيد له التنمية والاهتمام
باشاغا متحدثا للصحفيين بمقر ديوان مجلس الوزراء في سبها، الخميس 21 أبريل 2022. (فيديو)
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أكد رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب، فتحي باشاغا، أن جنوب ليبيا هو «محل اهتمام كبير» من حكومته، متعهدًا بالعمل على إعادة التنمية والاهتمام إليه وفتح المنطقة للاستثمار وإقامة المناطق الحرة.

جاء ذلك خلال تصريح أدلى به خلال مؤتمر صحفي عُقِد عقب الاجتماع الأول لمجلس وزراء الحكومة المكلفة من مجلس النواب، اليوم الخميس، في مدينة سبها بحضور وزراء الحكومة.

وقال باشاغا إن «الجنوب مهم لنا كحكومة»، لأنه إذا جرى تأمين الجنوب سيتحقق الأمن في الشمال، مشددًا على أنه «لا أمن للمناطق الشمالية دون أمن الجنوب».

وأكد باشاغا أن «مناطق الجنوب تحوي خيرات ليبيا كلها بما فيها الطاقة الشمسية»، مشددًا كذلك على ضرورة العمل «على الجنوب لأنه قريب من أفريقيا بحدود أكثر من 2500 كلم».

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ودعا رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب خلال تصريح إلى تأمين المنطقة الجنوبية و«الانطلاق في إنشاء المشاريع الزراعية لتأمين الأمن الغذائي للجنوب ولليبيا ككل»، وكذلك إقامة مشاريع التجارة «كتجارة العبور وتجارة الخدمات».

وتعهد باشاغا خلال تصريح أن «يكون في الجنوب مناطق زراعية» وفتحه «للاستثمار والمناطق الحرة» وقال «سنعيد التنمية والاهتمام للجنوب فبدون الجنوب ليبيا لن تكون لا بُد أن تصل الخدمات كاملة للجنوب مثل مناطق ليبيا كافة فالجنوب هو محل اهتمامنا الكبير».

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