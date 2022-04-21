باشاغا: زيارة للمناطق النفطية السبت.. واعتماد الميزانية خلال 10 أيام

القاهرة - بوابة الوسط

قال رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب فتحي باشاغا، إن الحكومة تعمل من أجل اعتماد ميزانية الدولة للعام 2022 خلال أسبوع أو عشرة أيام على أقصى تقدير، من أجل بدء العمل على مشروعاتها وخططها.

وأضاف باشاغا، خلال البيان الختامي للاجتماع الأول للحكومة المنعقد في مدينة سبها، اليوم الخميس، أن الحكومة سوف تتواصل مع المناطق التي أُغلقت حقول وموانئ النفط بها، لمعرفة الأسباب، متهمًا حكومة الوحدة الوطنية الموقتة برئاسة عبدالحميد الدبيبة بدعم مجموعات مسلحة وإرهابيين يرتكبون أعمالًا آخرها في أم الأرانب.

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وتابع: «الحكومة منتهية الولاية تستخدم المال من أجل البقاء في السلطة، ونأسف لإقفال النفط، لكن الأسباب التي دعت لذلك هي عدم استخدام المال الوارد من النفط في الاهتمام بصحة الليبيين وعلاجهم، وإنما في توزيعه على مجموعات مسلحة وميليشيات وإرهابيين».

وأشار إلى أن من أغلقوا النفط يرون أن أموالهم ضيعتها الحكومة، وسنقوم بزيارة للمناطق النفطية السبت لمعالجة هذا الأمر، مشددًا على ضرورة توفير الأمن للجنوب الذي يضم خيرات ليبيا بما فيها الطاقة الشمسية، كما أنه قريب من أفريقيا بوجود حدود طويلة تحتاج للاهتمام، فضلًا عن الأمن الغذائي، مع الاهتمام بتجارة الخدمات والعبور.