«الرئاسي» بصفته القائد الأعلى للجيش يدعو إلى استئناف ضخ النفط

القاهرة - بوابة الوسط

شدد المجلس الرئاسي بصفته القائد الأعلى للجيش الليبي، اليوم الخميس، بضرورة العمل على استئناف ضخ النفط، وإبعاده عن أي «تجاذبات سياسية تعود بالسلب على مصدر دخل الليبيين».

جاء ذلك خلال لقاء رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، ونائبيه، عبدالله اللافي وموسى الكوني، بصفتهم القائد الأعلى للجيش الليبي، مع رئيس الأركان العامة للجيش، الفريق أول ركن محمد الحداد، ورئيس جهاز حرس المنشآت النفطية، العميد علي الديب.

وقال بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي إن الحداد والديب قدما إحاطة للمجلس الرئاسي حول آخر تطورات الأوضاع في الحقول النفطية بعد إقفال جزء منها، وتداعياتها على الاقتصاد الوطني، كما استعرض اللقاء «الجهود المبذولة لفك اعتصام المحتجين واستئناف ضخ النفط الخام للموانئ النفطية».

خسائر الإغلاقات.. وتحذير الحداد

وتسببت الإغلاقات التي ينفذها أفراد يقدمون أنفسهم على أنهم مجموعات شبابية أو أعيان في جنوب وشرق البلاد في إعلان المؤسسة الوطنية للنفط حالة القوة القاهرة على الإنتاج من عدة حقول ومرافئ رئيسية في الأيام الأخيرة.

ونقلت وكالة «رويترز» الأربعاء، عن المكتب الإعلامي للمؤسسة الوطنية للنفط قوله إن ليبيا تخسر حاليا أكثر من 550 ألف برميل يوميًا من إنتاج النفط بسبب الإغلاقات المفروضة على حقول ومرافئ تصدير رئيسية.

إلى ذلك، قال الفريق محمد الحداد إن المؤسسة العسكرية تنأى بنفسها عن كل التجاذبات وفرض الأمر الواقع، ولن تسمح باستغلالها والمسلحين لتحقيق مشاريع والوصول للمناصب، وأضاف الحداد: «ليبيا في خطر، وعلينا أن نشعر بهذه المسؤولية»، حسب مقطع فيديو لكلمته في اجتماع حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، الثلاثاء.

اجتماع المجلس الرئاسي مع الحداد والديب في طرابلس، 21 أبريل 2022. (المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي)