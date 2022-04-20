Atwasat

القبض على مجرم خطير من ذوي السوابق وهارب من سجن الكويفية في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 20 أبريل 2022, 07:02 مساء
القبض على مجرم خطير من ذوي السوابق وهارب من سجن الكويفية في بنغازي
المجرم المطلوب على ذمة قضايا الذي ألقي القبض عليه في بنغازي. (مديرية أمن بنغازي)
alwasat radio

أعلنت مديرية أمن بنغازي، اليوم الأربعاء، القبض على «مجرم خطير من ذوي السوابق وهارب من السجن ومطلوب لدى عدة مراكز على ذمة قضايا الشروع في القتل»، وذلك من قبل أعضاء قسم التحريات العامة التابعين للمديرية.

وأوضحت المديرية في بيان عبر صفحتها على «فيسبوك» أن المعني يدعى «ع.م.م.» من مواليد 1977 وهارب من سجن الكويفية ومطلوب لدى القضاء على ذمة قضايا الشروع في قتل، مشيرة إلى أن «من هذه القضايا الرماية على مواطن بواسطة سلاح ناري وطعن مواطن آخر بواسطة سلاح أبيض ومطلوب أيضًا لدى مركز شرطة العروبة لعدة محاضر».

- القبض على متهم بدهس امرأة وابنتها في بنغازي
- القبض على سيدة محكومة غيابيا بالإعدام في بنغازي
- مديرية أمن بنغازي: القبض على متهم ارتكب عمليات سلب وهدد مواطنين بالقتل

وأضافت المديرية أن المدعو «ع.م.م» جرى القبض عليه في كمين أُعد له بعد مشاهدته في منطقة السلماني من قبل أعضاء التحريات الذين انتقلوا إلى البحث عنه في الأماكن التي يتردد عليها حسب المعلومات الواردة، مشيرة إلى أن المعني «قام بمقاومة أعضاء التحريات بسلاح أبيض (موس فرش) لكن تم التعامل معه والقبض عليه والانتقال به إلى القسم».

وأكدت مديرية أمن بنغازي اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المعني وإحالته إلى الجهات المختصة، لافتة إلى أن القبض عليه يأتي في إطار الخطة الموضوعة من قبل رئيس قسم التحريات الرائد فوزي الفايدي لضبط الخارجين على القانون والمطلوبين للعدالة.

المجرم المطلوب على ذمة قضايا الذي ألقي القبض عليه في بنغازي. (مديرية أمن بنغازي)
المجرم المطلوب على ذمة قضايا الذي ألقي القبض عليه في بنغازي. (مديرية أمن بنغازي)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

برنامج «الميزان» (الحلقة 1)

برنامج «الميزان» (الحلقة 1)
برنامج «كتب ليبية» (8)

برنامج «كتب ليبية» (8)
خلونا نحلموا (الحلقة 8)

خلونا نحلموا (الحلقة 8)
مسلسل «شن الحكاية» (8)

مسلسل «شن الحكاية» (8)
مسلسل «هذا هو» (7)

مسلسل «هذا هو» (7)
الكاسا (الحلقة 5)

الكاسا (الحلقة 5)
هي ولا مش هي .. كاميرا خفية (5)

هي ولا مش هي .. كاميرا خفية (5)
«بوابة الوسط» تستعرض الجدول الكامل لمباريات صعود الممتاز وكأس ليبيا

«بوابة الوسط» تستعرض الجدول الكامل لمباريات صعود الممتاز وكأس ليبيا
القضاء البريطاني يسمح رسميا بتسليم أسانج إلى أميركا

القضاء البريطاني يسمح رسميا بتسليم أسانج إلى أميركا
الحصار الروسي يشتد.. ومقاتلو ماريوبول يستغيثون: ربما نعيش ساعاتنا الأخيرة

الحصار الروسي يشتد.. ومقاتلو ماريوبول يستغيثون: ربما نعيش ساعاتنا الأخيرة
فرنسا: هل تقلب ماري لوبان الموازين؟

فرنسا: هل تقلب ماري لوبان الموازين؟
المنتخب الوطني في المجموعة العاشرة بتصفيات كأس أمم أفريقيا 2023

المنتخب الوطني في المجموعة العاشرة بتصفيات كأس أمم أفريقيا 2023
وزير تونسي سابق: السفينة الغارقة قبالة سواحل تونس تركية وكانت محملة بالنفط الليبي المهرب

وزير تونسي سابق: السفينة الغارقة قبالة سواحل تونس تركية وكانت محملة بالنفط ...
الديمقراطية حين تكره

الديمقراطية حين تكره
باحث أميركي يكشف عدد مرتزقة «فاغنر» القادمين إلى أوكرانيا من ليبيا

باحث أميركي يكشف عدد مرتزقة «فاغنر» القادمين إلى أوكرانيا من ليبيا
7 نقاط تفصل ريال مدريد عن التتويج بـ«الليغا» بفضل برشلونة

7 نقاط تفصل ريال مدريد عن التتويج بـ«الليغا» بفضل برشلونة
«أوكسفام» تحث صندوق النقد على التخلي عن مطالب التقشف

«أوكسفام» تحث صندوق النقد على التخلي عن مطالب التقشف
المرضى الليبيون في الأردن ضحية ديون الحكومة وتعامل السفارة!

المرضى الليبيون في الأردن ضحية ديون الحكومة وتعامل السفارة!
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
تراجع الدولار أمام الدينار في السوق الموازية
تراجع الدولار أمام الدينار في السوق الموازية
وفاة مسن صدمته سيارة بطريق المطار
وفاة مسن صدمته سيارة بطريق المطار
ضبط رجل وفتاة متلبسين بترويج أقراص هلوسة في طرابلس
ضبط رجل وفتاة متلبسين بترويج أقراص هلوسة في طرابلس
وزارة الخارجية تدين قيام متطرفين في السويد بحرق نسخ من القرآن الكريم
وزارة الخارجية تدين قيام متطرفين في السويد بحرق نسخ من القرآن ...
وزارة التعليم الفني والتقني تقرر استئناف الدراسة بالمعاهد المتوسطة بعد عطلة عيد الفطر
وزارة التعليم الفني والتقني تقرر استئناف الدراسة بالمعاهد ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
«أمن طرابلس»: القبض على والدين متهمين بتعذيب ابنهما
«أمن طرابلس»: القبض على والدين متهمين بتعذيب ابنهما...
المسماري يعلن تطورا جديدا بعد بيان ممثلي القيادة العامة في «5+5»
المسماري يعلن تطورا جديدا بعد بيان ممثلي القيادة العامة في ......
اشتباكات بين مسلحين في طرابلس
اشتباكات بين مسلحين في طرابلس...
بعد بيان الحويج.. توضيح من وكيل «فيريرو» في ليبيا بشأن شوكولاتة «كيندر»
بعد بيان الحويج.. توضيح من وكيل «فيريرو» في ليبيا بشأن ......
ضبط مطلوب في جريمة قتل وقعت منذ 6 سنوات بطرابلس
ضبط مطلوب في جريمة قتل وقعت منذ 6 سنوات بطرابلس...
المزيد
وزيرا المالية والتعليم العالي يبحثان زيادة رواتب الموظفين والمعيدين وتفويضات الموفدين
وزيرا المالية والتعليم العالي يبحثان زيادة رواتب الموظفين ......
وليامز تطلع السفير التركي على نتائج اجتماع لجنة المسار الدستوري بالقاهرة
وليامز تطلع السفير التركي على نتائج اجتماع لجنة المسار ......
القبض على مجرم خطير من ذوي السوابق وهارب من سجن الكويفية في بنغازي
القبض على مجرم خطير من ذوي السوابق وهارب من سجن الكويفية في ......
وزارة التعليم الفني والتقني تقرر استئناف الدراسة بالمعاهد المتوسطة بعد عطلة عيد الفطر
وزارة التعليم الفني والتقني تقرر استئناف الدراسة بالمعاهد ......
وزارة الخارجية تدين قيام متطرفين في السويد بحرق نسخ من القرآن الكريم
وزارة الخارجية تدين قيام متطرفين في السويد بحرق نسخ من ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط