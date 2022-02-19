مديرية أمن بنغازي: القبض على متهم ارتكب عمليات سلب وهدد مواطنين بالقتل

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت مديرية أمن بنغازي، اليوم السبت، أن قسم التحريات العامة ألقي القبض على «مُجرم خطير»، بتهمة سلب مواطنين بقوة السلاح وتهدديهم بالقتل، إذ جرى تحرير نحو ثمانية محاضر ضده.

وأوضحت المدييرية أن عملية ضبط المتهم جرت بعد ورود معلومات عن «شخص من ذوي السوابق يُدعى (م.ف.م) من سكان منطقة الكويفية، ومطلوب لدى عدة مراكز بالمدينة على ذمة محاضر، الأول منها هو: السطو على مواطن وسرقته بقوة السلاح، والثاني تهديد مواطن ومطاردته».

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وأشارت إلى أن المتهم مطلوب أيضا لدى مركز شرطة الكويفية على ذمة ستة محاضر منها تهديد مواطن بسلاح ناري، وتهديد مواطن بحرق منزله ومركبته والتهجم عليه بواسطة سلاح ناري، وإطلاق نار على مواطنين آخرين بواسطة سلاح ناري، إضافة إلى تهديدات بالقتل، ما يصل بمجموع المحاضر ضده إلى ثمانية.

وبعد انتقال أعضاء التحريات حسب المعلومات الواردة إليهم من المصادر السرية إلى موقع تواجد المتهم، ضبطه رجال الأمن ونقلوه إلى قسم التحريات، ثم جرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية معه وإحالته إلى جهات الإختصاص.

المتهم بترويع مواطنين في بنغازي بعد ضبط، 22 فبراير 2022. (مديرية الأمن)