القبض على متهم بدهس امرأة وابنتها في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط

تمكن قسم البحث الجنائي بمديرية أمن بنغازي من القبض على المتهم بدهس امرأة ونجلتها بمنطقة سيدي يونس في بنغازي، ما تسبَّب في وفاة السيدة، ودخول ابنتها العناية المشددة في أحد المستشفيات.

ووردت معلومات للقسم من «مصادر سرية» تفيد بدهس سيارة طراز «فولفو» رصاصي اللون تحمل لوحات معدنية رقم «775128-8» امرأة وابنتها، وقيام السائق بإلقائهما في جزيرة نادي الهدف ثم فراره، وفق بيان صادر، الثلاثاء، عن مديرية أمن بنغازي.

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وبعد عمليات البحث والتحري ومراجعة منظومة قسم المرور بخصوص السيارة، جرى تحديد مالكها ويدعى «ع.ر.أ». وخلال التحقيقات أفاد بأنه باع السيارة منذ فترة لشخص يُدعى «خ.س.م»، الذي بدوره باع السيارة لشخص يُدعي «س.م.م» من مواليد 1972 دون أن يعلم محل سكنه، حسب البيان.

واستطاع قسم البحث الجنائي تحديد محل إقامة «س.م.م» والقبض عليه في حالة «سكر ظاهر». وخلال التحقيقات، أفاد بأن السيارة بحوزة نجله «م.س.م» من مواليد 2002، الذي خرج صباحًا ولم يعد. وعثر على السيارة متروكة في أحد شوارع المنطقة، فيما سلم المتهم نفسه إلى القسم بعد الضغط على والده، معترفًا بما نسب إليه ليتقرر إحالته إلى النيابة العامة.

المتهم بدهس امرأة وابنتها في بنغازي، 22 مارس 2022. (مديرية أمن بنغازي)

المتهم بدهس امرأة وابنتها في بنغازي، 22 مارس 2022. (مديرية أمن بنغازي)