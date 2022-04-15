خلال جولة بسوق جنزور.. العابد: السلع متوفرة والأسعار في متناول الجميع

القاهرة - بوابة الوسط

أكد وزير الاقتصاد والتجارة المكلف بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، علي العابد، توفر السلع بوفرة، فيما تبقى أسعارها في متناول الجميع، وذلك خلال جولة تفقدية أجراها فجر الجمعة بالسوق الرئيسية للخضراوات والفواكه بجنزور.

واطلع الوزير خلال الجولة على سير العمل بالسوق وأيضا انسياب تداول السلع بانتظام، منبها إلى دعم الحكومة تطوير الأسواق المركزية للسلع والخضراوات، وفق بيان صادر عن وزارة الاقتصاد والتجارة.

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وأشار العابد إلى أن الدعم الحكومي للأسواق يستهدف توفير السلع بجودة وسعر في متناول الجميع، موضحا أن بداية كل موسم تشهد ارتفاعا في الأسعار لكنها تعاود الهبوط بعدها بأيام قليلة.

وعن سوق جنزور، قال الوزير المكلف إن هذه السوق تغطي جميع الأسواق في ليبيا، فهي سوق لتجارة الجملة، لافتًا إلى التزام السوق بالأسعار التي حددتها وزارة الاقتصاد والتجارة.

والسبت، كلف رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، وزير العمل والتأهيل، علي العابد الرضا، تسيير مهام وزارة الاقتصاد والتجارة، إضافة إلى عمله الأصلي. وجاء التكليف نظرا لخروج وزير الاقتصاد والتجارة، محمد الحويج، في إجازة سنوية لمدة أسبوعين، ويبدأ التكليف اعتبارا من الأحد الموافق 10 أبريل الجاري وحتى عودة الحويج من إجازته

علي العابد يتفقد سوق الخضراورات والفواكه في جنزور، 15 أبريل 2022. (وزارة الاقتصاد والتجارة)

علي العابد يتفقد سوق الخضراورات والفواكه في جنزور، 15 أبريل 2022. (وزارة الاقتصاد والتجارة)

علي العابد يتفقد سوق الخضراورات والفواكه في جنزور، 15 أبريل 2022. (وزارة الاقتصاد والتجارة)

علي العابد يتفقد سوق الخضراورات والفواكه في جنزور، 15 أبريل 2022. (وزارة الاقتصاد والتجارة)