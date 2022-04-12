العابد يبحث إطلاق منظومة السجل التجاري

القاهرة - بوابة الوسط

بحث وزير الاقتصاد والتجارة المكلف في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، علي العابد، مع رئيس مصلحة السجل التجاري، محمد بن كثير، تنظيم آلية مصلحة السجل التجاري، وإطلاق منظومة السجل التجاري.

وتطرق الاجتماع، الذي عُقد الإثنين، إلى طرح ومناقشة مقترح الهيكل التنظيمي لمصلحة السجل التجاري المستحدثة بقرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية الموقتة رقم «103» لسنة 2022، وفق بيان صادر عن الوزارة.

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وأشار البيان إلى أن العابد وبن كثير ناقشا كذلك خلال الاجتماع، المنعقد بمقر وزارة الاقتصاد والتجارة، مشروع خطة عمل لتنظيم السجل التجاري والمكاتب الفرعية التابعة له.

والسبت، كلف رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، وزير العمل والتأهيل، علي العابد الرضا، تسيير مهام وزارة الاقتصاد والتجارة، إضافة إلى عمله الأصلي. وجاء التكليف نظرا لخروج وزير الاقتصاد والتجارة، محمد الحويج، في إجازة سنوية لمدة أسبوعين، ويبدأ التكليف اعتبارا من الأحد الموافق 10 أبريل الجاري وحتى عودة الحويج من إجازته.

من اجتماع علي العابد مع مسؤولي مصلحة السجل التجاري، 11 أبريل 2022. (وزارة الاقتصاد والتجارة)

من اجتماع علي العابد مع مسؤولي مصلحة السجل التجاري، 11 أبريل 2022. (وزارة الاقتصاد والتجارة)