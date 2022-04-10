الحويج في إجازة.. الدبيبة يكلف العابد بتسيير العمل بوزارة الاقتصاد

القاهرة - بوابة الوسط

كلف رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، وزير العمل والتأهيل، علي العابد الرضا، بتسيير مهام وزارة الاقتصاد والتجارة، إضافة إلى عمله الأصلي.

وجاء التكليف نظرًا لخروج وزير الاقتصاد والتجارة، محمد الحويج، في إجازة سنوية لمدة أسبوعين، ويبدأ التكليف اعتبارًا من الأحد الموافق 10 أبريل الجاري وحتى عودة الحويج من إجازته، وفق خطاب وجهه الدبيبة إلى العابد الرضا.

- الحويج يوجه باتخاذ اللازم مع شوكولاتة «كيندر» بعد منع تداولها في دول عربية

والسبت، وجه الحويج خطابًا إلى مدير عام مركز الرقابة علي الأغذية والأدوية، ورئيس جهاز الحرس البلدي، لاتخاذ الإجراءات اللازمة في التعامل مع نوع من الشوكولاتة (كيندر) بعد أنباء عن احتمال وجود مواد بكتيرية ضارة بها، ومنعها في عدة دول عربية.