الحويج يوجه باتخاذ اللازم مع شوكولاتة «كيندر» بعد منع تداولها في دول عربية

القاهرة - بوابة الوسط

وجه وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، محمد الحويج، خطابًا إلى مدير عام مركز الرقابة علي الأغذية والأدوية، ورئيس جهاز الحرس البلدي، لاتخاذ الإجراءات اللازمة في التعامل مع نوع من الشوكولاتة (كيندر) بعد أنباء عن احتمال وجود مواد بكتيرية ضارة بها، ومنعها في عدة دول عربية.

وأشار الخطاب، الصادر اليوم السبت، إلى تداول معلومات عن قيام عدد من الدول بالتحفظ على منتجات هذا النوع من الشوكولاتة وسحبه من الأسواق، لوجود بكتيريا السالمونيلا الضارة، مشددًا على ضروة اتخاذ اللازم تحسبًا لأية احتمالات.

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ومنعت عدة دول عربية منها السعودية والأردن والكويت وعمان، هذا النوع بعد أن تسبب في أزمة صحية في بريطانيا وفرنسا، ونتج عن تناوله تسمم غذائي ووفاة أطفال.