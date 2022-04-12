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وليامز تعرض على تحالف «تضامن» جهود وساطتها الأخيرة بين مجلسي النواب والدولة

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 12 أبريل 2022, 07:41 مساء
وليامز تعرض على تحالف «تضامن» جهود وساطتها الأخيرة بين مجلسي النواب والدولة
وليامز خلال لقائها وممثلي مجلس الدولة مع أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى ليبيا في تونس، الخميس 24 مارس 2022. (البعثة الأممية)
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عرضت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، على أعضاء تحالف «تضامن»، المكون من 25 منظمة مدنية، جهود وساطتها الأخيرة بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة بشأن القاعدة الدستورية اللازمة لإجراء الانتخابات.

وقالت وليامز في تغريدة عبر حسابها على «تويتر»، اليوم الثلاثاء، إنها التقت «الليلة الماضية عبر الإنترنت أعضاء (تحالف تضامن)»، موضحة أنهم «يمثلون شبكة تكونت حديثًا من 25 منظمة من منظمات المجتمع المدني وقيادات نسائية تمثل مختلف المكونات العرقية من ربوع ليبيا وتعمل بشكل أساسي على المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة».

ممثلو تحالف «تضامن» يعبرون عن مخاوفهم تجاه الوضع الحالي في ليبيا
وأضافت وليامز في تغريدة ثانية أنها «قدمت لهم عرضًا موجزًا حول جهود الوساطة الأخيرة التي قامت بها بين المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب بشأن التوصل لقاعدة دستورية من شأنها أن تؤدي إلى إجراء انتخابات شاملة وعادلة وذات مصداقية في أقرب فرصة».

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وذكرت في تغريدة ثالثة، أن ممثلي تحالف «تضامن» عبروا خلال الاجتماع معها «عن مخاوفهم تجاه الوضع الحالي في ليبيا اليوم، بالإضافة إلى توقعاتهم وآمالهم في المستقبل. وعلى وجه التحديد، يرون أن إجراء الانتخابات على أساس دستوري سليم هو السبيل للمضي إلى الأمام».

تحالف «تضامن» يناقش مع وليامز تأمين مشاركة أوسع للمرأة الليبية في الانتخابات
وأضافت وليامز في تغريدة رابعة أنهم ناقشوا «أيضًا أهمية ضمان حضور أصوات النساء بشكل مناسب في عملية صنع القرار على المستوى الوطني، ودعمًا أفضل في التواصل مع مختلف المؤسسات الليبية لمناقشة وتأمين مشاركة أوسع للمرأة الليبية في الانتخابات».

يأتي اللقاء في إطار سلسلة الاجتماعات التي تجريها وليامز مع مختلف الأطراف والجهات الفاعلة في ليبيا من أجل حشد الدعم للعملية السياسية والدفع نحو استئناف العملية الانتخابية التي توقفت بعد تعذر إجراء الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية في 24 ديسمبر 2021.

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