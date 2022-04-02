وليامز: أرجو أن يكون رمضان مناسبة لاستكمال المسار نحو ليبيا مستقرة

القاهرة - بوابة الوسط

هنأت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، الشعب الليبي لمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وعبرت وليامز في تغريدة عبر حسابها بموقع «تويتر» عن أملها في أن يكون «الشهر الفضيل موسم خير وسلام وتوافق، ومناسبة لاستكمال المسار نحو ليبيا مستقرة وآمنة ومزدهرة».

- دار الإفتاء تعلن السبت أول أيام شهر رمضان في ليبيا

- البعثة الأممية تدعو إلى تحقيق مقاصد رمضان من التسامح والمضي قدما نحو وطن مستقر

وأعلنت دار الإفتاء الليبية، أن أمس الجمعة هو المتمم لشهر شعبان، وأن اليوم السبت هو غرة شهر رمضان للعام 1443 هجرية، مهنئة الشعب الليبي والأمة العربية والإسلامية بحلول الشهر الكريم.

وشارك في احتفال دار الإفتاء الليبية برؤية هلال شهر رمضان، رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، وعدد من وزراء الحكومة والمسؤولين، وألقى الدبيبة كلمة في المناسبة هنأ فيها الليبيين بقدوم شهر رمضان المبارك وحثهم فيه على التآخي والتآذر.