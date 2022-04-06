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الحويج: بدأنا في اتخاذ تدابير لتنظيم عمليات التوريد من أسواق خارجية

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 06 أبريل 2022, 09:39 صباحا
الحويج: بدأنا في اتخاذ تدابير لتنظيم عمليات التوريد من أسواق خارجية
الحويج خلال اجتماعه مع مسؤولي وزارة الاقتصاد والتجارة، 3 مارس 2022، (صفحة الوزارة على فيسبوك)
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أعلن وزير الاقتصاد والتجارة، محمد الحويج، مباشرة الوزارة اتخاذ جملة من التدابير لتنظيم عمليات التوريد من خلال أسواق خارجية متعددة.

جاء ذلك خلال تكريمه شركات أسهمت في مواجهة طفرة الغلاء أخيرا، حسب ما جاء على صفحة «حكومتنا»، في موقع «فيسبوك»، أمس الثلاثاء.

وأشار إلى تقديم تسهيلات مالية لرجال الأعمال بالتنسيق مع مصرف ليبيا المركزي، إضافة إلى جهود الوزارة لضبط السوق المحلي مع الجهات المختصة للسيطرة على الأسعار وضمان توافر السلع.

وسبق أن أوصى الحويج بدفع قيمة غلاء المعيشة لمتدني الدخل وفق القانون رقم «27» لسنة 2011، وهو حل موقت لمدة ثلاثة أشهر، إلى حين وضع آلية ثابتة لدعم زيادة الأسعار.

كما اقترح تخصيص 60 دينارا دعما نقديا للفرد وفقا للرقم الوطني في كل أسرة لمواجهة غلاء المعيشة.

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