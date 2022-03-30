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مصر والسودان تؤكدان على دعم كافة الجهود الرامية للتوصل إلى حل سياسي «ليبي ليبي»

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 30 مارس 2022, 04:26 مساء
مصر والسودان تؤكدان على دعم كافة الجهود الرامية للتوصل إلى حل سياسي «ليبي ليبي»
الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ورئيس مجلس السيادة السوداني الفريق عبدالفتاح البرهان بقصر الاتحادية، الأربعاء 30 مارس 2022. (الرئاسة المصرية)
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أكدت مصر والسودان على دعمهما «كافة الجهود الرامية للتوصل إلى حل سياسي (ليبي ليبي)»، مشددتان «على ضرورة الحفاظ على استقرار ليبيا ووحدة وسلامة أراضيها»، وفق ما جاء في بيان مشترك نشره الناطق باسم الرئاسة المصرية عبر صفحته على «فيسبوك».

صدر البيان المشترك المصري - السوداني عقب اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي بقصر الاتحادية في القاهرة، اليوم الأربعاء، مع رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان الفريق عبدالفتاح البرهان.

مصر والسودان تؤكدان على ضرورة اتفاق الأطراف الليبية دون تدخلات خارجية
ونبهت الدولتان في بيانهما على ضرورة «أن تتفق جميع الأطراف الليبية مع بعضها البعض على الانطلاق نحو المستقبل بما يحقق مصلحة ليبيا وشعبها دون أي إملاءات أو تدخلات خارجية، فضلاً عن أهمية دعم دور مؤسسات الدولة الليبية واضطلاعها بمسؤولياتها».

كما أكد الجانبان على ضرورة خروج القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا «في مدى زمني محدد تنفيذًا للقرارات الأممية والدولية والإقليمية ذات الصلة، بالإضافة إلى ضرورة استمرار لجنة (5+5) العسكرية المشتركة في عملها والتزام كافة الأطراف بوقف الأعمال العسكرية حفاظًا على أمن واستقرار ليبيا ومقدرات شعبها».

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واستقبل الرئيس المصري أمس الثلاثاء، رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، بقصر الاتحادية في القاهرة، في لقاء استعرض خلاله الجانبان المشهد الداخلي وتطورات الأوضاع السياسية في ليبيا بحضور وزير الخارجية المصري سامح شكري، ورئيس المخابرات العامة المصرية عباس كامل، ومندوب ليبيا الدائم لدى جامعة الدول العربية، السفير عبدالمطلب إدريس.

السيسي يؤكد دعم مصر لمؤسسات الدولة الليبية
وأكد السيسي للمنفي خلال اللقاء ضرورة «خروج المرتزقة والقوات الأجنبية» من ليبيا، علاوة على «إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بشكل متزامن بما يساعد على استعادة استقرار ليبيا وتمكين الشعب الليبي من السيطرة على مقدراته وسيادته»، وفق ما أعلن الناطق باسم الرئاسة المصرية.

كما أكد السيسي للمنفي على «دعم مصر كل ما من شأنه تحقيق المصلحة العليا لليبيا والحفاظ على وحدة أراضيها وتفعيل الإرادة الحرة للشعب الليبي»، مذكرًا بالمبدأ المصري الثابت الداعم لاضطلاع مؤسسات الدولة الليبية بمسؤولياتها ودورها وصولًا إلى عقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا، وإنهاء المرحلة الانتقالية، بما يتيح للشعب الليبي المجال لتقرير مصيره واختيار قياداته وممثليه، وفق البيان.

مباحثات الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ورئيس مجلس السيادة السوداني الفريق عبدالفتاح البرهان بقصر الاتحادية، الأربعاء 30 مارس 2022. (الرئاسة المصرية)
مباحثات الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ورئيس مجلس السيادة السوداني الفريق عبدالفتاح البرهان بقصر الاتحادية، الأربعاء 30 مارس 2022. (الرئاسة المصرية)
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