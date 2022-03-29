السيسي والمنفي يؤكدان ضرورة خروج المرتزقة والقوات الأجنبية وإجراء انتخابات متزامنة

القاهرة - بوابة الوسط

أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، ورئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، اليوم الثلاثاء، ضرورة «خروج المرتزقة والقوات الأجنبية» من ليبيا، علاوة على «إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بشكل متزامن بما يساعد على استعادة استقرار ليبيا وتمكين الشعب الليبي من السيطرة على مقدراته وسيادته»، وفق ما أعلن الناطق باسم الرئاسة المصرية.

جاء ذلك خلال لقاء السيسي بقصر الاتحادية في العاصمة المصرية القاهرة مع المنفي، بحضور وزير الخارجية المصري سامح شكري، ورئيس المخابرات العامة المصرية عباس كامل، ومندوب ليبيا الدائم لدى جامعة الدول العربية، السفير عبد المطلب إدريس.

ووصل المنفي إلى العاصمة المصرية القاهرة، مساء الإثنين، وفق مصدر بمكتبه الإعلامي، أشار إلى أن رئيس المجلس الرئاسي سيتوجه من القاهرة إلى اليونان في زيارة خاصة.



السيسي يؤكد دعم مصر «لكل ما من شأنه تحقيق المصلحة العليا» لليبيا

وقال الناطق باسم الرئاسة المصرية في بيان، إن المنفي استعرض خلال اللقاء، مجمل المشهد الداخلي الحالي في ليبيا، لافتًا إلى التوافق بين الجانبين على «تكثيف التشاور والتنسيق بين الجانبين خلال الفترة المقبلة لمتابعة مستجدات العملية السياسية والإجراءات الخاصة بإدارة المرحلة الانتقالية».

- المنفي يبحث مع السيسي «جهود استعادة الأمن والاستقرار» في ليبيا

- خلال زيارته القاهرة.. المنفي يبحث مع السيسي تطورات العملية السياسية في ليبيا

من جانبه، أكد السيسي «دعم مصر كل ما من شأنه تحقيق المصلحة العليا لليبيا والحفاظ على وحدة أراضيها وتفعيل الإرادة الحرة للشعب الليبي»، مذكرًا بالمبدأ المصري الثابت الداعم لاضطلاع مؤسسات الدولة الليبية بمسئولياتها ودورها وصولًا إلى عقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا، وإنهاء المرحلة الانتقالية، بما يتيح للشعب الليبي المجال لتقرير مصيره واختيار قياداته وممثليه، وفق البيان.

المنفي يثمن الدور المصري

وأشار البيان إلى تثمين المنفي «الدور المصري الحيوي وجهودها الحثيثة والصادقة لاستعادة الأمن والاستقرار في ليبيا من خلال دعم جهود المصالحة الوطنية الشاملة بين الليبيين، وإعادة توحيد مؤسسات الدولة».

كما أشاد المنفي بدعم مصر «في تنفيذ مختلف المخرجات الأممية والدولية بشأن خروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا، بما يحفظ لليبيا وحدتها وأمنها وسيادتها»، وفق البيان.



ملفات لقاء المنفي والسيسي

وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي في، وقت سابق اليوم، إن المنفي بحث مع السيسي تطورات الوضع السياسي في ليبيا، والعلاقات الثنائية بين البلدين، وتطرقا إلى «جهود استعادة الأمن والاستقرار» في ليبيا.

وأشار إلى إشادة المنفي «بعمق العلاقات الأخوية، التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين»، مشيرًا إلى «جهود الدبلوماسية المصرية في دعم الاستقرار والسلام في ليبيا».

ونبه البيان إلى «إشادة السيسي بجهود المجلس الرئاسي في توحيد مؤسسات الدولة، وإرساء قواعد المصالحة الوطنية، والعمل مع كل أطراف العملية السياسية لتجاوز الأزمة الراهنة»، إضافة إلى تأكيده على «دعم مصر الكامل الحل السياسي للأزمة الليبية، وصولًا إلى الاستقرار لإجراء انتخابات حرة وشفافة وفق إطار دستوري توافقي، ويشارك فيها جميع الليبيين».