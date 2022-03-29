المنفي يبحث مع السيسي «جهود استعادة الأمن والاستقرار» في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

بحث رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، اليوم الثلاثاء، مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، تطورات الوضع السياسي في ليبيا، والعلاقات الثنائية بين البلدين، على ما أعلن المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي.

ووصل المنفي إلى العاصمة المصرية القاهرة، مساء الإثنين، وفق مصدر بمكتبه الإعلامي، أشار إلى أن رئيس المجلس الرئاسي سيتوجه من القاهرة إلى اليونان في زيارة خاصة.

- خلال زيارته القاهرة.. المنفي يبحث مع السيسي تطورات العملية السياسية في ليبيا

وقال المكتب في بيان، الثلاثاء، إن لقاء المنفي والسيسي استعرض «جهود استعادة الأمن والاستقرار» في ليبيا، لافتًا إلى إشادة المنفي «بعمق العلاقات الأخوية، التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين»، مشيرًا إلى «جهود الدبلوماسية المصرية في دعم الاستقرار والسلام في ليبيا».

وأشار البيان إلى «إشادة السيسي بجهود المجلس الرئاسي في توحيد مؤسسات الدولة، وإرساء قواعد المصالحة الوطنية، والعمل مع كل أطراف العملية السياسية لتجاوز الأزمة الراهنة»، إضافة إلى تأكيده على «دعم مصر الكامل للحل السياسي للأزمة الليبية، وصولًا إلى الاستقرار لإجراء انتخابات حرة وشفافة وفق إطار دستوري توافقي، ويشارك فيها جميع الليبيين».

المنفي يلتقي السيسي في القاهرة، 29 مارس 2022. (المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي)