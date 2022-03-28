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المشري وسفير مالطا يؤكدان ضرورة دعم «مبادرة وليامز» لإجراء الانتخابات

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 28 مارس 2022, 10:14 مساء
المشري وسفير مالطا يؤكدان ضرورة دعم «مبادرة وليامز» لإجراء الانتخابات
لقاء المشري وسفير مالطا تشارلز صليبا في طرابلس، الإثنين 28 مارس 2022. (المجلس الأعلى للدولة)
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أكد رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، وسفير مالطا لدى ليبيا تشارلز صليبا، خلال لقائهما اليوم الإثنين، ضرورة دعم المبادرة التي اقترحتها المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، من أجل إجراء الانتخابات.

واقترحت وليامز أواخر الشهر الماضي، تشكيل لجنة مشتركة بين مجلس النواب ومجلس الدولة تتكون من 12 عضوًا، بواقع ستة من كل مجلس، للعمل على وضع قاعدة دستورية توافقية للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، حيث شددت وليامز على مسؤولية المؤسسات الليبية في «إبداء حسن النية في العمل والانخراط معًا بشكل بناء» للمضي نحو الاستحقاق الانتخابي.

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وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الأعلى للدولة، عبر صفحته على «فيسبوك»، إن لقاء المشري والسفير المالطي لدى ليبيا حضره النائب الثاني لرئيس المجلس عمر بوشاح، وناقش خلاله الجانبان العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيز التعاون في شتى المجالات.

سفير مالطا يأمل بإجراء الانتخابات في ليبيا بأسرع وقت
وأضاف أن السفير المالطي أطلع المشري خلال اللقاء الذي عقد بمقر المجلس الأعلى للدولة في طرابلس على سير الانتخابات التشريعية التي جرت في بلاده، السبت الماضي، وأعلن حزب «العمال» الحاكم فوزه فيها، معربًا عن أمله في أن تجرى الانتخابات في ليبيا أيضًا بأسرع وقت ممكن.

وأشار المكتب الإعلامي إلى أن المشري والسفير المالطي تطرقا خلال اللقاء إلى مبادرة مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، «لتشكيل لجنة مشتركة من مجلسي الدولة والنواب للعمل على وضع أسس دستورية توافقية للانتخابات القادمة، فقد تم التأكيد على ضرورة دعم هذه المبادرة لإجراء انتخابات حرة ونزيهة تلبي تطلعات الليبيين وتحقق الاستقرار».

لقاء المشري وسفير مالطا تشارلز صليبا في طرابلس، الإثنين 28 مارس 2022. (المجلس الأعلى للدولة)
لقاء المشري وسفير مالطا تشارلز صليبا في طرابلس، الإثنين 28 مارس 2022. (المجلس الأعلى للدولة)
لقاء المشري وسفير مالطا تشارلز صليبا في طرابلس، الإثنين 28 مارس 2022. (المجلس الأعلى للدولة)
لقاء المشري وسفير مالطا تشارلز صليبا في طرابلس، الإثنين 28 مارس 2022. (المجلس الأعلى للدولة)
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