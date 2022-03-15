المشري يؤكد للسفيرة البريطانية ضرورة التوصل إلى قاعدة دستورية وقوانين انتخابية متفق عليها

القاهرة - بوابة الوسط

جدد رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري خلال لقائه، اليوم الثلاثاء، مع سفيرة بريطانيا لدى ليبيا كارولين هورندال التأكيد «على ضرورة التوصل إلى قاعدة دستورية وقوانين انتخابية متفق عليها، تقود إلى انتخابات نزيهة تلبي تطلعات الليبيين، وتحقق الاستقرار»، وفق المكتب الإعلامي للمجلس.

وحضر لقاء المشري والسفيرة البريطانية الذي عُقد بمقر المجلس الأعلى للدولة في العاصمة طرابلس، كل من النائب الأول لرئيس المجلس مسعود عبيد والنائب الثاني عمر بوشاح.

وأضاف المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة أن اللقاء جرى خلاله استعراض المستجدات السياسية المحلية والدولية، كما تناول التسهيلات المطلوبة لإنجاح ملف الانتخابات، كما تطرق الجانبان أيضًا إلى مناقشة العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها.

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ويأتي اللقاء في إطار الجهود الدبلوماسية الرامية لاحتواء الأزمة السياسية المتصاعدة منذ تكليف مجلس النواب لفتحي باشاغا برئاسة الحكومة الجديدة ورفض رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة تسليم السلطة قبل إجراء انتخابات برلمانية.

وعاد منحنى الأزمة السياسية في ليبيا للصعود مرة أخرى إثر تعذر إجراء الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة يوم 24 ديسمبر 2021، ومن وقتها تتبادل الأطراف الليبية فيما بينها اتهامات بشأن تقويض العملية الانتخابية.

وقبل تكليف مجلس النواب الحكومة الجديدة، أعلنت السفارة البريطانية لدى ليبيا يوم 23 ديسمبر 2021، أنها لن تدعم «أي عمل يقوض العملية السياسية في ليبيا»، مشددة على أن «الأولوية هي الحفاظ على الزخم نحو انتخابات نزيهة وشاملة»، وفق تصريح نشرته عبر صفحتها على «فيسبوك» حينها.

لقاء المشري والسفيرة البريطانية لدى ليبيا كارولين هوريندال، الثلاثاء 15 مارس 2022. (المجلس العلى للدولة)