Atwasat

المشري يبحث مع السفير الإيطالي المستجدات السياسية في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 24 مارس 2022, 10:38 مساء
المشري يبحث مع السفير الإيطالي المستجدات السياسية في ليبيا
رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري يلتقي السفير الإيطالي لدى ليبيا جوزيبي بوتشينو (صفحة المجلس على فيسبوك)
alwasat radio

التقى رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، اليوم الخميس، السفير الإيطالي لدى ليبيا جوزيبي بوتشينو، في مقر المجلس بالعاصمة طرابلس، حيث ناقش الجانبان خلال اللقاء آخر المستجدات السياسية الجارية في البلاد وسبل إنجاح الانتخابات.

وشدد المشري على «ضرورة التوصل إلى قاعدة دستورية وقوانين انتخابية متفق عليها، تقود إلى انتخابات نزيهة تلبي تطلعات الليبيين وتحقق الاستقرار»، وفق بيان نشره المكتب الإعلام للمجلس على «فيسبوك».

- النويري يبحث مع السفير الإيطالي المستجدات السياسية في ليبيا
- وليامز ووفد مجلس الدولة يلتقون أعضاء السلك الدبلوماسي في تونس
- مداولات تشاورية حول القاعدة الدستورية بحضور ممثلي «مجلس الدولة» وغياب «النواب»

وأمس الأربعاء، التقى السفير الإيطالي النائب الأول لرئيس مجلس النواب، فوزي النويري، وناقش الطرفان «أهم القضايا المتعلقة بالشأن الليبي وسبل تعزيز العلاقات الليبية-الإيطالية»، وفق بيان مقتضب نشره الناطق باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق.

يأتي هذا فيما لا تزال الأزمة السياسية تراوح مكانها، بعدما اقترحت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، تشكيل لجنة مشتركة من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة للاتفاق على قاعدة دستورية محكمة لإجراء الانتخابات، لكنها اضطرت أخيرًا للاجتماع مع ممثلين عن مجلس الدولة فقط.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بث مباشر: ندوة حوارية حول مبادرات حل الانسداد السياسي وإنهاء المراحل الانتقالية في ليبيا

بث مباشر: ندوة حوارية حول مبادرات حل الانسداد السياسي وإنهاء المراحل الانتقالية ...
يهديها للكاتبة نهلة العربي.. أمسية شعرية للشاعر أحمد بللو في منتدى «أصدقاء المسرح»

يهديها للكاتبة نهلة العربي.. أمسية شعرية للشاعر أحمد بللو في منتدى «أصدقاء ...
ألمانيا تفكر في «تعليق» إغلاق بعض منشآت الطاقة العاملة بالفحم

ألمانيا تفكر في «تعليق» إغلاق بعض منشآت الطاقة العاملة بالفحم
بينها «فاغنر».. عقوبات بريطانية جديدة على كيانات وشخصيات روسية وبيلاروسية

بينها «فاغنر».. عقوبات بريطانية جديدة على كيانات وشخصيات روسية وبيلاروسية
سول ترد «عسكريا» على إطلاق بيونغ يانغ صاروخا بالستيا

سول ترد «عسكريا» على إطلاق بيونغ يانغ صاروخا بالستيا
انتهت عبر «WTV».. مباراة «المحلة 0 - 3 الأهلي طرابلس» في الدوري الممتاز

انتهت عبر «WTV».. مباراة «المحلة 0 - 3 الأهلي طرابلس» في الدوري الممتاز
الأمم المتحدة: أكثر من نصف أطفال أوكرانيا نزحوا منذ بداية الحرب

الأمم المتحدة: أكثر من نصف أطفال أوكرانيا نزحوا منذ بداية الحرب
«الأزمات الدولية»: دون اعتراف دولي وأموال «المركزي» قد تتغير حسابات باشاغا

«الأزمات الدولية»: دون اعتراف دولي وأموال «المركزي» قد تتغير حسابات باشاغا
نقد الذات الليبية

نقد الذات الليبية
مصرف التجارة والتنمية يعتزم توزيع الأرباح نقدا على المساهمين الأفراد فقط

مصرف التجارة والتنمية يعتزم توزيع الأرباح نقدا على المساهمين الأفراد فقط
جونسون: بريطانيا سترسل إلى أوكرانيا 6 آلاف صاروخ إضافي

جونسون: بريطانيا سترسل إلى أوكرانيا 6 آلاف صاروخ إضافي
المسماري يتحدث عن حقيقة زيارة حفتر إلى روسيا أخيرا.. وإرسال قوات إلى أوكرانيا

المسماري يتحدث عن حقيقة زيارة حفتر إلى روسيا أخيرا.. وإرسال قوات إلى أوكرانيا
هل أصبح الاجتياح الروسي لأوكرانيا حرب استنزاف بعد شهر من بدايته؟

هل أصبح الاجتياح الروسي لأوكرانيا حرب استنزاف بعد شهر من بدايته؟
بوتين: روسيا لن تقبل سوى الدفع بالروبل مقابل شحنات الغاز إلى أوروبا

بوتين: روسيا لن تقبل سوى الدفع بالروبل مقابل شحنات الغاز إلى أوروبا
المنفي: ندعم إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية متزامنة في أقرب الآجال (فيديو)

المنفي: ندعم إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية متزامنة في أقرب الآجال (فيديو)
تلك الدار.. أيام الحقيقة (3)

تلك الدار.. أيام الحقيقة (3)
الحويج يعلن 7 بدائل للقمح الأوكراني.. ويعد بمحاسبة المضاربين

الحويج يعلن 7 بدائل للقمح الأوكراني.. ويعد بمحاسبة المضاربين
منظمات حقوقية تطالب بالإفراج عن سبعة نشطاء محتجزين «تعسفيا»

منظمات حقوقية تطالب بالإفراج عن سبعة نشطاء محتجزين «تعسفيا»
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
مؤسسة النفط تناقش التعاون مع «توتال» الفرنسية لزيادة معدلات الإنتاج
مؤسسة النفط تناقش التعاون مع «توتال» الفرنسية لزيادة معدلات ...
وليامز ووفد مجلس الدولة يلتقون أعضاء السلك الدبلوماسي في تونس
وليامز ووفد مجلس الدولة يلتقون أعضاء السلك الدبلوماسي في تونس
الداخلية: إعدام 350 كليوغراما من المواد المتفجرة (صور)
الداخلية: إعدام 350 كليوغراما من المواد المتفجرة (صور)
المشري يبحث مع السفير الإيطالي المستجدات السياسية في ليبيا
المشري يبحث مع السفير الإيطالي المستجدات السياسية في ليبيا
المنفي يستعرض مع العابد آليات تنظيم سوق العمل في ليبيا
المنفي يستعرض مع العابد آليات تنظيم سوق العمل في ليبيا
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
بعد 9 سنوات.. حل لغز جريمة قتل في طرابلس
بعد 9 سنوات.. حل لغز جريمة قتل في طرابلس...
«الأمن الداخلي»: ضبط متورط آخر في قضية «أموال سرت» (فيديو)
«الأمن الداخلي»: ضبط متورط آخر في قضية «أموال سرت» (فيديو)...
سرقت 21 سيارة بطرابلس.. ضبط عصابة تصور هياكل السيارات وتصنع مفاتيحها
سرقت 21 سيارة بطرابلس.. ضبط عصابة تصور هياكل السيارات وتصنع ......
باشاغا: سنتوجه إلى العاصمة خلال يومين.. وسنتسلم السلطة بقوة القانون
باشاغا: سنتوجه إلى العاصمة خلال يومين.. وسنتسلم السلطة بقوة ......
وزير الداخلية بـ«حكومة باشاغا»: ترتيبات أمنية لمباشرة الحكومة مهامها من طرابلس (فيديو)
وزير الداخلية بـ«حكومة باشاغا»: ترتيبات أمنية لمباشرة ......
المزيد
الدبيبة يلزم المستوردين بفحص البضائع في بلد التصدير قبل شحنها
الدبيبة يلزم المستوردين بفحص البضائع في بلد التصدير قبل ......
ورشة نقاشية بتونس: المافيا الدولية استغلت الوضع الليبي الهش لإنعاش الاتجار بالبشر
ورشة نقاشية بتونس: المافيا الدولية استغلت الوضع الليبي الهش ......
«الاقتصاد والتجارة» تعلن الحد الأقصى لأسعار السلع الغذائية.. تعرف عليها
«الاقتصاد والتجارة» تعلن الحد الأقصى لأسعار السلع الغذائية........
المنفي يستعرض مع العابد آليات تنظيم سوق العمل في ليبيا
المنفي يستعرض مع العابد آليات تنظيم سوق العمل في ليبيا...
المشري يبحث مع السفير الإيطالي المستجدات السياسية في ليبيا
المشري يبحث مع السفير الإيطالي المستجدات السياسية في ليبيا...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط