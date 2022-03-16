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المشري يبحث الخطوط العريضة والعراقيل مع لجنة القاعدة الدستورية

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 16 مارس 2022, 04:14 مساء
المشري يبحث الخطوط العريضة والعراقيل مع لجنة القاعدة الدستورية
المشري واللجنة المنتخبة من المجلس لإعداد القاعدة الدستورية، 16 مارس 2022. (فيسبوك)
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قال المجلس الأعلى للدولة إن رئيسه خالد المشري بحث، اليوم الأربعاء، مع اللجنة المنتخبة من المجلس لإعداد القاعدة الدستورية، الخطوط العريضة التي ينبغي التركيز عليها عند لقاء اللجنة الأخرى المقابلة من مجلس النواب. وحسب المكتب الإعلامي لمجلس الدولة، فقد بحث اللقاء الذي عُقد في مقر المجلس بالعاصمة طرابلس «كل العقبات الممكن وقوعها والتي قد تعترض عمل اللجنتين وكيفية تجاوزها لإنجاز العمل في أقرب وقت وعلى الوجه الأكمل».

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وتقود مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، مبادرة لتشكيل لجنة مشتركة بين مجلسي النواب والدولة تتكون من 12 عضوًا؛ تهدف إلى وضع قاعدة دستورية توافقية للانتخابات، وهي المبادرة التي قبلها مجلس الدولة ورفضها مجلس النواب.  ويوم الأحد، قرر المجلس الأعلى للدولة، تشكيل لجنة للتشاور مع مجلس النواب حول وضع القاعدة الدستورية المنظمة للانتخابات المقبلة.

اللجنة المنتخبة من المجلس لإعداد القاعدة الدستورية خلال اجتماع مع المشري، 16 مارس 2022. (فيسبوك)
اللجنة المنتخبة من المجلس لإعداد القاعدة الدستورية خلال اجتماع مع المشري، 16 مارس 2022. (فيسبوك)
اللجنة المنتخبة من المجلس لإعداد القاعدة الدستورية خلال اجتماع مع المشري، 16 مارس 2022. (فيسبوك)
اللجنة المنتخبة من المجلس لإعداد القاعدة الدستورية خلال اجتماع مع المشري، 16 مارس 2022. (فيسبوك)
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