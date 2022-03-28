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اللحوم والدواجن تتصدر موجة غلاء أسعار السلع الأساسية في بنغازي

بنغازي - بوابة الوسط: مريم العجيلي الإثنين 28 مارس 2022, 01:05 مساء
اللحوم والدواجن تتصدر موجة غلاء أسعار السلع الأساسية في بنغازي
محل لبيع اللحوم بمدينة بنغازي . (الإنترنت).
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سجلت أسعار السلع الأساسية ارتفاعات جديدة في مدينة بنغازي بالتزامن مع موجة غلاء تضرب البلاد قبل أيام من حلول شهر رمضان المبارك، وتصدرت الارتفاعات في أسعار لحوم الأبقار بواقع 13 دينارا، والدواجن بقيمة 10 دنانير.

ورصدت «بوابة الوسط» حدوث قفزة في لحم الأبقار بـ13 دينار، ليرتفع سعر الكيلو إلى 45 دينارا مقابل 32 دينارا، الشهر الماضي، أما الخروف (الوطني) فقد صعد بواقع 10 دنانير ليصل إلى 50 دينارا مقابل 40 دينارا، وكذلك زاد سعر الدجاجة الواحدة إلى 25 دينارا مقابل 15 دينارا الشهر الماضي.

وعلى صعيد سلة السلع الأساسية، ارتفع سعر لتر زيت الطعام بواقع 6 دنانير ليصل إلى 13 دينارا مقابل 7 دنانير، وكيلو الدقيق إلى 4 دنانير مقابل دينارين اثنين، وكيلو السكر إلى 4 دنانير مقارنة بسعره السابق والبالغ 3 دنانير. وكذلك الأرز الذي ارتفع إلى 4 دنانير للكيلو الواحد مقابل 3 دنانير، كما زادت علبة معجون الطماطم إلى 5 دنانير مقابل 2.5 دينار، وفق ما رصده مراسل «بوابة الوسط».

وطالت ارتفاعات الأسعار أيضا كيس المكرونة (400 غرام) الذي صعد إلى 3.5 دينار مقارنة بـ1.5 دينار، أما طبق البيض فقد ارتفع إلى 16 دينارا مقابل 13دينارا الشهر الماضي.

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وطالت ارتفاعات الأسعار معظم المدن الليبية، وفيما يطالب صندوق موازنة الأسعار بضرورة إعادة تفعيل دوره كـ«سلة غذائية للمواطنين»، وينتظر متابعون للأسواق الليبية تفعيل الخطوات التي دعت إليها الحكومة لاحتواء موجة التضخم الذي ضرب الأسواق الليبية، عندما أوصى وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية محمد الحويج، بتخصيص 60 دينارا دعما نقديا للفرد وفقا للرقم الوطني في كل أسرة لمواجهة غلاء المعيشة. 

ويوم الأحد، تعهد وزير الاقتصاد والتجارة باتخاذ الوزارة الإجراءات والتدابير اللازمة بالتنسيق مع الجهات الضبطية وذات العلاقة للسيطرة على السوق المحلية واستقرار أسعار السلع وضمان انسيابها وتوافرها للمستهلك، وذلك خلال جولة تفقدية للوزير للأسواق التجارية بمنطقة السراج وغوط الشعال والدريبي.

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