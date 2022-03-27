قفزة كبيرة في أسعار اللحوم والدجاج بدرنة قبل رمضان

القاهرة ـ بوابة الوسط: الحسين المسوري

قبل أيام من حلول شهر رمضان المبارك، سجلت أسعار السلع الأساسية ارتفاعات في درنة، إذ وصلت معدلات الزيادة في أسعار لحوم الأبقار والخروف (وطني) خلال شهر واحد ما بين 8 دنانير و12 دينارًا في الكيلو الواحد.

وقال لـ «بوابة الوسط» مستهلكون من بين أرباب الأسر في المدينة إن سعر كيلو لحم الأبقار(عجل) ارتفع بواقع 12 دينارًا ليصل إلى 47 دينارًا مقابل 35 دينارًا قبل شهر، وكذلك سعر كيلو لحم الخروف (الوطني) الذي تراوح سعره بين 48 و50 دينارًا مقابل 42 دينارا الشهر الماضي، كما زاد سعر لحم الدجاج بواقع 8 دنانير إلى 20 دينار مقابل 12 دينارًا، والبيض إلى 18 دينارًا مقابل 11 دينارًا بفارق 7 دنانير.

أسعار سلة السلع الأساسية في ليبيا

وعلى صعيد سلة السلع الأساسية، زاد سعر لتر الزيت بواقع 5 دنانير لتصل إلى 13 دينارًا مقابل 8 دنانير، وكيلو الدقيق إلى 3 دنانير مقابل دينارين، وكيلو السكر إلى 3.5 دينار مقابل 2.5 دينار. وكذلك الأرز الذي ارتفع إلى 4 دنانير للكيلو مقابل 3 دنانير. وكذلك سعر علبة معجون الطماطم إلى 4.5 دينار مقابل 2.5 دينار. وبلغ سعر كيس المكرونة (400 غرام) 2.5 دينار مقارنة دينارين اثنين الشهر الماضي، حسب شهادات من داخل السوق في درنة.

- الغلاء يكوي الليبيين: اتهامات للتجار وتحركات حكومية لتخفيف المعاناة

- «بوابة الوسط» ترصد أسعار اللحوم والسلع الأساسية في بني وليد قبل رمضان

- الغلاء يضرب الخضراوات بدينار.. والفواكه بدينارين في سرت

وفي خضم هذه الارتفاعات، حمَّل صندوق موازنة الأسعار محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير مسؤولية الأزمة، بسبب منع الصندوق من التوريد وحجب المبالغ عنه، مطالبًا بضرورة إعادة تفعيل صندوق موازنة الأسعار لكي يؤدي دوره كـ«سلة غذائية للمواطنين»، ودلل على ذلك بضرورة أن تكون الجهة الموردة واحدة، حتى تكون الأسعار موحدة، خاصة أن «كل شخص في القطاع الخاص يورد بطريقته حاليًا».

في الوقت نفسه، جاءت خطوة الحكومة لاحتواء موجة التضخم الذي ضرب الأسواق الليبية، عندما أوصى وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية محمد الحويح، بتخصيص 60 دينارًا دعمًا نقديًا للفرد وفقًا للرقم الوطني في كل أسرة لمواجهة غلاء المعيشة، كما دعا الحويج إلى ضرورة دفع قيمة غلاء المعيشة لمتدني الدخل وفق القانون رقم «27» لسنة 2011، وهو حل موقت لمدة ثلاثة أشهر إلى حين وضع آلية ثابتة لدعم زيادة الأسعار. بل وبحث الاستعانة بجهاز الأمن الداخلي في ضبط السوق المحلية، ومراقبة الأسعار، خلال لقاء مع رئيس الجهاز السبت الماضي.