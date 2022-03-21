Atwasat

الشيباني: زيادة أسعار السلع مفتعلة.. ومحافظ «المركزي» يتحمل المسؤولية (فيديو)

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 21 مارس 2022, 01:55 صباحا
الشيباني: زيادة أسعار السلع مفتعلة.. ومحافظ «المركزي» يتحمل المسؤولية (فيديو)
جانب من مشاركة مدير صندوق موازنة الأسعار جمال الشيباني في برنامج «نسخة إلى الرأي العام»، على قناة الوسط «wtv»، الأحد 20 مارس 2022 (لقطة من الشاشة)
alwasat radio

قال جمال الشيباني، مدير صندوق موازنة الأسعار، إن الزيادات التي شهدتها السلع الأساسية خلال الفترة الماضية مفتعلة من قبل التجار، لاسيما أن كافة السلع متواجدة في ليبيا قبل الأحداث العالمية الأخيرة، لكن «الاستغلال وتحقيق الأرباح على حساب المواطن وراء ارتفاع الأسعار».

مدير صندوق موازنة الأسعار يتهم «لوبي القطاع الخاص» بزيادة الأسعار
وأضاف الشيباني أن «لوبي القطاع الخاص» يقف وراء هذه الزيادات، التي وصلت في سلعة الزيت- على سبيل المثال- إلى 12 دينارًا للعلبة الواحدة، متوقعًا زيادات أخرى مع قدوم شهر رمضان، لاسيما في ظل «عدم قدرة الدولة على السيطرة على الأسواق»، ما يشجع التجار على احتكار السلع.

- الحويج يبحث مع «الأمن الداخلي» تنفيذ آلية ضبط السوق المحلية
- الحويج: توافر كافة السلع والمواد الغذائية بما فيها الدقيق
- «فرانس برس» ترصد غلاء السلع الأساسية في ليبيا قبل رمضان
- الدبيبة يتابع أسعار بيع المواد الغذائية بسوق الكريمية.. والحويج يعد بتعويض المواطنين
- الحويج يبحث استيراد الدقيق والزيت من تركيا
- إجراء ضد الشركات والمطاحن المخالفة لآلية توزيع الدقيق

جاء ذلك خلال مشاركة مدير صندوق موازنة الأسعار في برنامج «نسخة إلى الرأي العام»، على قناة الوسط «wtv»، والذي طرح على الضيوف المشاركين سؤالاً حول مدى تسبب موجة ارتفاع الأسعار في أزمة غذائية بليبيا.

الشيباني: الحرس البلدي لا يستطيع محاسبة المخابز
وقال الشيباني إن ارتفاع الأسعار «هو نتيجة وليس سببًا»، وبالتالي رأى أن الحرس البلدي لا يستطيع محاسبة المخابز، لأنها الحلقة الأخيرة، وتعتمد على سعر الدقيق، وهو مرتبط بسعر القمح، كما أن تجار التجزئة أيضًا يحصلون على السلع من تجار يسيطرون على سوق في ليبيا، متسائلاً: «كيف نحاسب مخابز ومحال وهم الحلقة الأخيرة؟».

واعتبر مدير صندوق موازنة الأسعار أن محافظ مصرف ليبيا المركزي هو المسؤول عن تلك الأزمة، بسبب قراره منع الصندوق من التوريد، وحجب المبالغ عنه، مطالبًا بضرورة إعادة تفعيل صندوق موازنة الأسعار لكي يؤدي دوره كـ سلة غذائية للمواطنين، مدللاً على ذلك بضرورة أن تكون الجهة الموردة واحدة، حتى تكون الأسعار موحدة، خاصة أن «كل شخص في القطاع الخاص يورد بطريقته حاليًا».

وفي 15 مارس، أكد وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، محمد الحويج، أن كافة السلع والمواد الغذائية بما فيها الدقيق متوافرة، مشيرًا إلى ضرورة وضع ضوابط لأسعار هذه السلع ومتابعتها من قبل جهاز الحرس البلدي، مطالبًا بإعادة النظر في سعر الصرف الأجنبي مقابل الدينار الليبي وإمكانية دعم بعض السلع الأساسية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

خسارة الصفاقسي تؤهل أهلي طرابلس للدور الثاني في الكونفدرالية

خسارة الصفاقسي تؤهل أهلي طرابلس للدور الثاني في الكونفدرالية
بالصور: السفارة الليبية في القاهرة تكرم بطل العرب في الشطرنج يوسف الحصادي

بالصور: السفارة الليبية في القاهرة تكرم بطل العرب في الشطرنج يوسف الحصادي
الوكالة الصينية: ماذا جاء في حديث الرئيسين الأميركي والصيني؟

الوكالة الصينية: ماذا جاء في حديث الرئيسين الأميركي والصيني؟
أسعار المعادن لن تتوقف عن الارتفاع والتضخم يهدد الجميع

أسعار المعادن لن تتوقف عن الارتفاع والتضخم يهدد الجميع
مظاهرات في إسبانيا احتجاجا على غلاء المعيشة

مظاهرات في إسبانيا احتجاجا على غلاء المعيشة
مصدر لـ«الوسط»: كورنثيانز مارتينيز مديرا فنيا للمنتخب الوطني

مصدر لـ«الوسط»: كورنثيانز مارتينيز مديرا فنيا للمنتخب الوطني
واشنطن تشعر «بخيبة أمل عميقة» بسبب زيارة الرئيس السوري إلى الإمارات

واشنطن تشعر «بخيبة أمل عميقة» بسبب زيارة الرئيس السوري إلى الإمارات
«بوابة الوسط» ترصد مشوار 279 هدفا في الدوري الليبي الممتاز

«بوابة الوسط» ترصد مشوار 279 هدفا في الدوري الليبي الممتاز
موسكو عند مفترق طرق.. سداد الدين بالدولار أو التصرف مثل لينين في 1917

موسكو عند مفترق طرق.. سداد الدين بالدولار أو التصرف مثل لينين في 1917
بن زايد للأسد: سورية ركيزة أساسية للأمن العربي والإمارات حريصة على تعزيز التعاون معها

بن زايد للأسد: سورية ركيزة أساسية للأمن العربي والإمارات حريصة على تعزيز التعاون...
وليامز تجدد الدعوة إلى استئناف الرحلات الجوية المدنية بين طرابلس وبنغازي دون تأخير

وليامز تجدد الدعوة إلى استئناف الرحلات الجوية المدنية بين طرابلس وبنغازي دون ...
بعد 9 سنوات.. حل لغز جريمة قتل في طرابلس

بعد 9 سنوات.. حل لغز جريمة قتل في طرابلس
جريدة «الوسط»: أزمة الـ«حكومتين» قد تستمر إلى يونيو المقبل

جريدة «الوسط»: أزمة الـ«حكومتين» قد تستمر إلى يونيو المقبل
«الكهرباء» تطلق حملة لتحصيل الإيراد وإزالة التوصيلات المخالفة بالمناطق الأحد المقبل

«الكهرباء» تطلق حملة لتحصيل الإيراد وإزالة التوصيلات المخالفة بالمناطق الأحد ...
دراسة: بكتيريا الليستريا يمكن أن تطال الدماغ

دراسة: بكتيريا الليستريا يمكن أن تطال الدماغ
الولايات المتحدة تفكر في الاستغناء عن التوقيت الشتوي

الولايات المتحدة تفكر في الاستغناء عن التوقيت الشتوي
ضبط متهم بالشروع في القتل ببنغازي

ضبط متهم بالشروع في القتل ببنغازي
الحويج يطالب بإعادة النظر في سعر الصرف ودعم بعض السلع الأساسية

الحويج يطالب بإعادة النظر في سعر الصرف ودعم بعض السلع الأساسية
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
اختتام فعاليات مسابقة أفضل فكرة مشروع تكنولوجي في ليبيا
اختتام فعاليات مسابقة أفضل فكرة مشروع تكنولوجي في ليبيا
المجلس التسييري طبرق يكرم نساء رائدات
المجلس التسييري طبرق يكرم نساء رائدات
وزير المالية بـ«حكومة باشاغا» يستعرض مع عقيلة صالح مشروع الميزانية العامة
وزير المالية بـ«حكومة باشاغا» يستعرض مع عقيلة صالح مشروع ...
من بينها ليبيا.. مقرر أممي يحذر من تأثير اعتماد الدول المفرط على القمح الروسي والأوكراني
من بينها ليبيا.. مقرر أممي يحذر من تأثير اعتماد الدول المفرط على ...
فتح المجال الجوي لانتقال «الأهلي طرابلس» إلى بنغازي.. واستمرار الإقفال أمام المواطنين
فتح المجال الجوي لانتقال «الأهلي طرابلس» إلى بنغازي.. واستمرار ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
بعد 9 سنوات.. حل لغز جريمة قتل في طرابلس
بعد 9 سنوات.. حل لغز جريمة قتل في طرابلس...
ثلاثة نواب و30 وزيرا في حكومة باشاغا بعد منحها الثقة
ثلاثة نواب و30 وزيرا في حكومة باشاغا بعد منحها الثقة...
«الأمن الداخلي»: ضبط متورط آخر في قضية «أموال سرت» (فيديو)
«الأمن الداخلي»: ضبط متورط آخر في قضية «أموال سرت» (فيديو)...
مجلس الوزراء يصدر تقسيما إداريا جديدا في ليبيا بـ18 مقاطعة
مجلس الوزراء يصدر تقسيما إداريا جديدا في ليبيا بـ18 مقاطعة...
سرقت 21 سيارة بطرابلس.. ضبط عصابة تصور هياكل السيارات وتصنع مفاتيحها
سرقت 21 سيارة بطرابلس.. ضبط عصابة تصور هياكل السيارات وتصنع ......
المزيد
الشيباني: زيادة أسعار السلع مفتعلة.. ومحافظ «المركزي» يتحمل المسؤولية (فيديو)
الشيباني: زيادة أسعار السلع مفتعلة.. ومحافظ «المركزي» يتحمل ......
إصابة طالب في انفجار قذيفة داخل مدرسة بسرت
إصابة طالب في انفجار قذيفة داخل مدرسة بسرت...
تقرير: «الصراع على السلطة» قد يحفز انتقال مرتزقة دارفور إلى ليبيا
تقرير: «الصراع على السلطة» قد يحفز انتقال مرتزقة دارفور إلى ......
فتح المجال الجوي لانتقال «الأهلي طرابلس» إلى بنغازي.. واستمرار الإقفال أمام المواطنين
فتح المجال الجوي لانتقال «الأهلي طرابلس» إلى بنغازي.. ......
من بينها ليبيا.. مقرر أممي يحذر من تأثير اعتماد الدول المفرط على القمح الروسي والأوكراني
من بينها ليبيا.. مقرر أممي يحذر من تأثير اعتماد الدول المفرط......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط