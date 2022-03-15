الحويج: توافر كافة السلع والمواد الغذائية بما فيها الدقيق

القاهرة - بوابة الوسط

أكد وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، محمد الحويج، أن كافة السلع والمواد الغذائية بما فيها الدقيق متوافرة، مشيرًا إلى ضرورة وضع ضوابط لأسعار هذه السلع ومتابعتها من قبل جهاز الحرس البلدي.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع لرئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، مع وزيري الاقتصاد والتجارة، والحكم المحلي، ورئيس جهاز الحرس البلدي، ووكيل وزارة الداخلية، ورئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة، وبحضور وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء.

وضع ضوابط لمتابعة الأسعار

وأكد الدبيبة، وفق بيان نشرته صفحة الحكومة على «فيسبوك»، ضرورة توافر السلع الأساسية خلال شهر رمضان المبارك وبكميات مناسبة، مع وضع ضوابط لمتابعة أسعار عدد من السلع، وعدم السماح بالزيادة غير المقبولة من قبل التجار، ودعمهم وتشجيعهم لتوفير الكميات المناسبة.

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ارتفاع أسعار الزيت لن يستمر

وشدد وزير الاقتصاد على أن سلعة الزيت متوافرة بكميات مناسبة، والارتفاع في أسعارها لن يستمر، وستتم متابعتها من قبل جهاز الحرس البلدي.

فيما أوضح وزير الحكم المحلي أن التنسيق مستمر بين جهاز الحرس البلدي والوزارة، ونقابة الخبازين لمتابعة المخابر من حيث الوزن والسعر، وتعديل السعر وفق أسعار الدقيق العالمية.

جانب من اجتماع موسع عقده رئيس حكومة الوحدة الوطنية لمتابعة توافر السلع وآلية ضبط الأسعار. الثلاثاء 15 مارس 2022 (صفحة الحكومة على فيسبوك)