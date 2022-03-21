Atwasat

«الرقابة الإدارية» تشكل لجنة لمراجعة أوجه الصرف بالبلديات

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 21 مارس 2022, 10:20 مساء
«الرقابة الإدارية» تشكل لجنة لمراجعة أوجه الصرف بالبلديات
جانب من اجتماع عقد بمقر فرع هيئة الرقابة الإدارية الزاوية (صفحة الهيئة على فيسبوك)
alwasat radio

أعلنت هيئة الرقابة الإدارية، اليوم الإثنين، عن تشكيل لجنة تتولى دراسة وتقييم إجراءات التعاقد التي تمت من قبل البلديات، ومتابعة أوجه الصرف.

جاء ذلك خلال اجتماع عقد بمقر فرع هيئة الرقابة الإدارية الزاوية، ضم مدير الفرع وليد الترهوني، ومديري المكاتب ومديري الإدارات والوحدات بالفرع، وفق منشور عبر صفحة الهيئة على «فيسبوك».

واستعرض الاجتماع كتاب مدير مكتب وكيل الهيئة رقم 98-11-22 في 7 فبراير الماضي، بشأن متابعة أوجه الصرف للمبالغ المحالة من قبل وزارة الحكم المحلي إلى البلديات، وفق قرار مجلس الوزراء رقم 266 لسنة 2021، والتأكد من أن إجراءات التعاقد تمت وفقاً للائحة العقود الإدارية.

- الدبيبة يقرر تخصيص 500 مليون دينار للبلديات من مخصص ميزانية التنمية
- «المالية» تطلب من الجهات العامة والبلديات تقارير بمصروفات 2021
- حكومة «الوحدة»: تخصيص 2.5 مليار دينار لتوزيعها على البلديات

واستعرض الاجتماع تعميم رئيس الهيئة رقم 2 لسنة 2022م بشأن تكليف الأعضاء والموظفين الفنيين بحصر كل المخاطبات الصادرة عن الفرع والمكاتب التابعة له وذلك للمتابعة، حيث جرى الاتفاق على تكليف الأعضاء والموظفين الفنيين بالفرع والمكاتب التابعة لتتولى متابعة المكاتبات الصادرة وإعداد موقف بخصوصها.

جانب من اجتماع عقد بمقر فرع هيئة الرقابة الإدارية الزاوية (صفحة الهيئة على فيسبوك)
جانب من اجتماع عقد بمقر فرع هيئة الرقابة الإدارية الزاوية (صفحة الهيئة على فيسبوك)
جانب من اجتماع عقد بمقر فرع هيئة الرقابة الإدارية الزاوية (صفحة الهيئة على فيسبوك)
جانب من اجتماع عقد بمقر فرع هيئة الرقابة الإدارية الزاوية (صفحة الهيئة على فيسبوك)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الجيش الروسي مبررا قصف مركز تجاري في كييف: يُستخدم كمستودع للأسلحة (فيديو)

الجيش الروسي مبررا قصف مركز تجاري في كييف: يُستخدم كمستودع للأسلحة (فيديو)
شاهد في «وسط الخبر».. ما أهداف وتأثيرات توحيد مصرف ليبيا المركزي؟

شاهد في «وسط الخبر».. ما أهداف وتأثيرات توحيد مصرف ليبيا المركزي؟
حظر «فيسبوك» و«إنستغرام» في روسيا بتهمة «التطرف»

حظر «فيسبوك» و«إنستغرام» في روسيا بتهمة «التطرف»
موسكو: بايدن دفع العلاقات الروسية-الأميركية إلى «حافة القطيعة»

موسكو: بايدن دفع العلاقات الروسية-الأميركية إلى «حافة القطيعة»
رسميا.. واشنطن تصنف حملة القمع العسكري في بورما للروهينغا «إبادة جماعية»

رسميا.. واشنطن تصنف حملة القمع العسكري في بورما للروهينغا «إبادة جماعية»
الكرملين: أي قرار أوروبي بفرض حظر على واردات النفط الروسية «سيضر بالجميع»

الكرملين: أي قرار أوروبي بفرض حظر على واردات النفط الروسية «سيضر بالجميع»
كاركاتير حليم - المواطن في اليوم الدولي للسعادة

كاركاتير حليم - المواطن في اليوم الدولي للسعادة
صحوة تشافي تطمئن لابورتا على ثورة تغيير «برشلونة» من قلب «برنابيو»

صحوة تشافي تطمئن لابورتا على ثورة تغيير «برشلونة» من قلب «برنابيو»
«رايتس ووتش»: ارتفاع أسعار الغذاء 30% في ليبيا جراء الغزو الروسي لأوكرانيا

«رايتس ووتش»: ارتفاع أسعار الغذاء 30% في ليبيا جراء الغزو الروسي لأوكرانيا
تحطم طائرة على متنها 133 شخصا في جنوب غرب الصين (فيديو)

تحطم طائرة على متنها 133 شخصا في جنوب غرب الصين (فيديو)
«الوطني لمكافحة الأمراض» يوضح أعراض الدرن

«الوطني لمكافحة الأمراض» يوضح أعراض الدرن
الشيباني: زيادة أسعار السلع مفتعلة.. ومحافظ «المركزي» يتحمل المسؤولية (فيديو)

الشيباني: زيادة أسعار السلع مفتعلة.. ومحافظ «المركزي» يتحمل المسؤولية (فيديو)
زيلينسكي يطلب التفاوض مع بوتين.. ويتوقع حربا عالمية ثالثة في هذه الحالة

زيلينسكي يطلب التفاوض مع بوتين.. ويتوقع حربا عالمية ثالثة في هذه الحالة
تقرير: «الصراع على السلطة» قد يحفز انتقال مرتزقة دارفور إلى ليبيا

تقرير: «الصراع على السلطة» قد يحفز انتقال مرتزقة دارفور إلى ليبيا
فتح المجال الجوي لانتقال «الأهلي طرابلس» إلى بنغازي.. واستمرار الإقفال أمام المواطنين

فتح المجال الجوي لانتقال «الأهلي طرابلس» إلى بنغازي.. واستمرار الإقفال أمام ...
من بينها ليبيا.. مقرر أممي يحذر من تأثير اعتماد الدول المفرط على القمح الروسي والأوكراني

من بينها ليبيا.. مقرر أممي يحذر من تأثير اعتماد الدول المفرط على القمح الروسي ...
حكومة الوحدة تأذن بتنفيذ 4 مشروعات طرق بالتكليف المباشر وتشكيل لجنة لدراسة تعويض شركات الطيران المحلية

حكومة الوحدة تأذن بتنفيذ 4 مشروعات طرق بالتكليف المباشر وتشكيل لجنة لدراسة تعويض...
فرانس برس: العثور على طفلين تاها 25 يوما في غابات الأمازون البرازيلية

فرانس برس: العثور على طفلين تاها 25 يوما في غابات الأمازون البرازيلية
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
أبوجناح: ليبيا تقترب من سداد ديون العلاج المستحقة عليها لصالح الأردن
أبوجناح: ليبيا تقترب من سداد ديون العلاج المستحقة عليها لصالح ...
وليامز تنتظر لجنة «النواب» وتعلن عن «جلسة تشاورية» مع ممثلي مجلس الدولة في تونس غدا
وليامز تنتظر لجنة «النواب» وتعلن عن «جلسة تشاورية» مع ممثلي مجلس ...
شاهد في «وسط الخبر».. ما أهداف وتأثيرات توحيد مصرف ليبيا المركزي؟
شاهد في «وسط الخبر».. ما أهداف وتأثيرات توحيد مصرف ليبيا المركزي؟
تحذير دولي من مخاطر النزاع الداخلي على الإنتاج الزراعي في ليبيا
تحذير دولي من مخاطر النزاع الداخلي على الإنتاج الزراعي في ليبيا
جلسة حوارية حول السيناريو القادم في ليبيا بمدينة سبها
جلسة حوارية حول السيناريو القادم في ليبيا بمدينة سبها
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
بعد 9 سنوات.. حل لغز جريمة قتل في طرابلس
بعد 9 سنوات.. حل لغز جريمة قتل في طرابلس...
ثلاثة نواب و30 وزيرا في حكومة باشاغا بعد منحها الثقة
ثلاثة نواب و30 وزيرا في حكومة باشاغا بعد منحها الثقة...
«الأمن الداخلي»: ضبط متورط آخر في قضية «أموال سرت» (فيديو)
«الأمن الداخلي»: ضبط متورط آخر في قضية «أموال سرت» (فيديو)...
سرقت 21 سيارة بطرابلس.. ضبط عصابة تصور هياكل السيارات وتصنع مفاتيحها
سرقت 21 سيارة بطرابلس.. ضبط عصابة تصور هياكل السيارات وتصنع ......
باشاغا: سنتوجه إلى العاصمة خلال يومين.. وسنتسلم السلطة بقوة القانون
باشاغا: سنتوجه إلى العاصمة خلال يومين.. وسنتسلم السلطة بقوة ......
المزيد
«الداخلية» تبحث التعاون مع هولندا لمكافحة تزوير المستندات الرسمية
«الداخلية» تبحث التعاون مع هولندا لمكافحة تزوير المستندات ......
«الرقابة الإدارية» تشكل لجنة لمراجعة أوجه الصرف بالبلديات
«الرقابة الإدارية» تشكل لجنة لمراجعة أوجه الصرف بالبلديات...
صنع الله يبحث التعاون مع «إيني» الإيطالية لرفع احتياطي الغاز
صنع الله يبحث التعاون مع «إيني» الإيطالية لرفع احتياطي الغاز...
جلسة حوارية حول السيناريو القادم في ليبيا بمدينة سبها
جلسة حوارية حول السيناريو القادم في ليبيا بمدينة سبها...
تحذير دولي من مخاطر النزاع الداخلي على الإنتاج الزراعي في ليبيا
تحذير دولي من مخاطر النزاع الداخلي على الإنتاج الزراعي في ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط