«الرقابة الإدارية» تشكل لجنة لمراجعة أوجه الصرف بالبلديات

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت هيئة الرقابة الإدارية، اليوم الإثنين، عن تشكيل لجنة تتولى دراسة وتقييم إجراءات التعاقد التي تمت من قبل البلديات، ومتابعة أوجه الصرف.

جاء ذلك خلال اجتماع عقد بمقر فرع هيئة الرقابة الإدارية الزاوية، ضم مدير الفرع وليد الترهوني، ومديري المكاتب ومديري الإدارات والوحدات بالفرع، وفق منشور عبر صفحة الهيئة على «فيسبوك».

واستعرض الاجتماع كتاب مدير مكتب وكيل الهيئة رقم 98-11-22 في 7 فبراير الماضي، بشأن متابعة أوجه الصرف للمبالغ المحالة من قبل وزارة الحكم المحلي إلى البلديات، وفق قرار مجلس الوزراء رقم 266 لسنة 2021، والتأكد من أن إجراءات التعاقد تمت وفقاً للائحة العقود الإدارية.

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واستعرض الاجتماع تعميم رئيس الهيئة رقم 2 لسنة 2022م بشأن تكليف الأعضاء والموظفين الفنيين بحصر كل المخاطبات الصادرة عن الفرع والمكاتب التابعة له وذلك للمتابعة، حيث جرى الاتفاق على تكليف الأعضاء والموظفين الفنيين بالفرع والمكاتب التابعة لتتولى متابعة المكاتبات الصادرة وإعداد موقف بخصوصها.

جانب من اجتماع عقد بمقر فرع هيئة الرقابة الإدارية الزاوية (صفحة الهيئة على فيسبوك)

جانب من اجتماع عقد بمقر فرع هيئة الرقابة الإدارية الزاوية (صفحة الهيئة على فيسبوك)