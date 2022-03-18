Atwasat

«المالية» تطلب من الجهات العامة والبلديات تقارير بمصروفات 2021

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 18 مارس 2022, 11:23 مساء
«المالية» تطلب من الجهات العامة والبلديات تقارير بمصروفات 2021
شعار وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

طلبت وزارة المالية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة تقارير من الجهات الإدارية والبلديات تقارير بالمصروفات خلال العام 2021.

جاء ذلك في كتاب إلى المراقبين الماليين بجميع الجهات العامة، ومراقبي ومدراء الخدمات المالية بالبلديات، حسب صفحة الوزارة على موقع «فيسبوك»، اليوم الجمعة.

وأشار الكتاب إلى أنه «استنادا إلى قانون النظام المالي للدولة وتعديلاته، وإعمالا بأحكام المادة 25 من لائحة الميزانيات والحسابات والمخازن.. يطلب منكم بشكل عاجل وفوري إحالة تقارير المصروفات الفعلية عن الفترة من الأول من يناير إلى 31 ديسمبر العام 2021».

وأضاف: «علما بأن الجهات التي يثبت تخلفها عن إحالة المطلوب سيحجب مخصصات الباب الثاني عنها (النفقات التسييرية)».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

لاغارد: عصر التضخم الضعيف في أوروبا لن يعود

لاغارد: عصر التضخم الضعيف في أوروبا لن يعود
مدينة أوديسا الأوكرانية ما زالت تنعم بالسلام لكنها تستعد للحرب

مدينة أوديسا الأوكرانية ما زالت تنعم بالسلام لكنها تستعد للحرب
نجاح تجربة ملاكمة بنغازي «النصف احترافية»

نجاح تجربة ملاكمة بنغازي «النصف احترافية»
مؤسسات مالية دولية تحذر من تبعات عالمية «واسعة النطاق» للحرب في أوكرانيا

مؤسسات مالية دولية تحذر من تبعات عالمية «واسعة النطاق» للحرب في أوكرانيا
قرعة دوري الأبطال.. ريال مدريد يصطدم بتشيلسي ومواجهة قوية بين السيتي وأتلتيكو

قرعة دوري الأبطال.. ريال مدريد يصطدم بتشيلسي ومواجهة قوية بين السيتي وأتلتيكو
صور الميم الساخرة على الخطوط الأمامية في الحرب الأوكرانية

صور الميم الساخرة على الخطوط الأمامية في الحرب الأوكرانية
«الوسط» تستعرض أبرز أرقام وإحصاءات الجولة الـ13 بالدوري الممتاز

«الوسط» تستعرض أبرز أرقام وإحصاءات الجولة الـ13 بالدوري الممتاز
جريدة «الوسط»: أزمة الـ«حكومتين» قد تستمر إلى يونيو المقبل

جريدة «الوسط»: أزمة الـ«حكومتين» قد تستمر إلى يونيو المقبل
في العدد 330: أزمة الحكومتين مستمرة.. والغاز الليبي قد ينقذ إيطاليا

في العدد 330: أزمة الحكومتين مستمرة.. والغاز الليبي قد ينقذ إيطاليا
«الخدمة المدنية» تحيل بيانات 62 ألف موظف لـ«المالية» للإفراج عن رواتبهم

«الخدمة المدنية» تحيل بيانات 62 ألف موظف لـ«المالية» للإفراج عن رواتبهم
علي القطراني يتسلم مقر ديوان رئاسة الوزراء في بنغازي

علي القطراني يتسلم مقر ديوان رئاسة الوزراء في بنغازي
زعيم الشيشان يعلن انتقال ألف متطوع من بلاده إلى أوكرانيا للقتال مع الروس

زعيم الشيشان يعلن انتقال ألف متطوع من بلاده إلى أوكرانيا للقتال مع الروس
«الكهرباء» تطلق حملة لتحصيل الإيراد وإزالة التوصيلات المخالفة بالمناطق الأحد المقبل

«الكهرباء» تطلق حملة لتحصيل الإيراد وإزالة التوصيلات المخالفة بالمناطق الأحد ...
الرئاسة الأوكرانية: محاولات روسيا نشر مرتزقة من ليبيا لم تفلح

الرئاسة الأوكرانية: محاولات روسيا نشر مرتزقة من ليبيا لم تفلح
دراسة: بكتيريا الليستريا يمكن أن تطال الدماغ

دراسة: بكتيريا الليستريا يمكن أن تطال الدماغ
الولايات المتحدة تفكر في الاستغناء عن التوقيت الشتوي

الولايات المتحدة تفكر في الاستغناء عن التوقيت الشتوي
ضبط متهم بالشروع في القتل ببنغازي

ضبط متهم بالشروع في القتل ببنغازي
الحويج يطالب بإعادة النظر في سعر الصرف ودعم بعض السلع الأساسية

الحويج يطالب بإعادة النظر في سعر الصرف ودعم بعض السلع الأساسية
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
اختفاء طالبة ابتدائية بحي الأندلس.. ووزير التعليم يوجه بـ«التحقق من ملابسات الواقعة»
اختفاء طالبة ابتدائية بحي الأندلس.. ووزير التعليم يوجه بـ«التحقق ...
أبوجناح يبحث الإجراءات المالية المتعلقة بعلاج المرضى الليبيين في تركيا
أبوجناح يبحث الإجراءات المالية المتعلقة بعلاج المرضى الليبيين في ...
مؤسسة النفط تكلف شركة محلية لإزالة الرمال من على الطريق الرابط بين مرادة وزلة
مؤسسة النفط تكلف شركة محلية لإزالة الرمال من على الطريق الرابط ...
الدبيبة يتفقد أعمال الصيانة والتطوير في بيت شباب عودة الحياة بالخمس
الدبيبة يتفقد أعمال الصيانة والتطوير في بيت شباب عودة الحياة ...
«المالية» تطلب من الجهات العامة والبلديات تقارير بمصروفات 2021
«المالية» تطلب من الجهات العامة والبلديات تقارير بمصروفات 2021
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
إطلاق منظومة التسجيل الخاصة بالقروض السكنية
إطلاق منظومة التسجيل الخاصة بالقروض السكنية...
ثلاثة نواب و30 وزيرا في حكومة باشاغا بعد منحها الثقة
ثلاثة نواب و30 وزيرا في حكومة باشاغا بعد منحها الثقة...
«الأمن الداخلي»: ضبط متورط آخر في قضية «أموال سرت» (فيديو)
«الأمن الداخلي»: ضبط متورط آخر في قضية «أموال سرت» (فيديو)...
بعد 9 سنوات.. حل لغز جريمة قتل في طرابلس
بعد 9 سنوات.. حل لغز جريمة قتل في طرابلس...
مجلس الوزراء يصدر تقسيما إداريا جديدا في ليبيا بـ18 مقاطعة
مجلس الوزراء يصدر تقسيما إداريا جديدا في ليبيا بـ18 مقاطعة...
المزيد
المعداني يعلن بدء انفراج أزمة الوقود في سرت
المعداني يعلن بدء انفراج أزمة الوقود في سرت...
حيدر السائح يعلن خروج ليبيا من الموجة الرابعة لـ«كورونا»
حيدر السائح يعلن خروج ليبيا من الموجة الرابعة لـ«كورونا»...
بجهود الأهالي.. إنقاذ عائلة من داخل منزل محترق في سرت
بجهود الأهالي.. إنقاذ عائلة من داخل منزل محترق في سرت...
«المالية» تطلب من الجهات العامة والبلديات تقارير بمصروفات 2021
«المالية» تطلب من الجهات العامة والبلديات تقارير بمصروفات ......
الدبيبة يتفقد أعمال الصيانة والتطوير في بيت شباب عودة الحياة بالخمس
الدبيبة يتفقد أعمال الصيانة والتطوير في بيت شباب عودة الحياة......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط