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«الكهرباء» تطلق حملة لتحصيل الإيراد وإزالة التوصيلات المخالفة بالمناطق الأحد المقبل

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 17 مارس 2022, 05:11 مساء
«الكهرباء» تطلق حملة لتحصيل الإيراد وإزالة التوصيلات المخالفة بالمناطق الأحد المقبل
عدادات مسبوقة الدفع بدأ تجربتها بمنطقة زاوية الدهماني في طرابلس. (الشركة العامة للكهرباء)
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تطلق الشركة العامة للكهرباء، يوم الأحد المقبل، حملة لتحصيل الإيراد العام والقضاء على التوصيلات غير الشرعية بالمناطق كافة، وفق ما أعلنته اليوم الخميس، عبر صفحتها على «فيسبوك».

وعقد مجلس إدارة الشركة صباح الخميس، اجتماعا موسعا مع مديري الإدارات الفنية بالشركة، خُصص «لوضع الترتيبات الأخيرة وتسخير الإمكانيات كافة لنجاح الحملة التي ستنطلق يوم الأحد المقبل بجميع المناطق؛ وذلك من أجل القضاء على الفاقد التجاري والرفع من كفاءة الشبكة الكهربائية» وفق الشركة.

- شركة الكهرباء تبدأ تجربة العدادات مسبوقة الدفع من زاوية الدهماني

وأشارت الشركة العامة للكهرباء إلى أن اجتماع اليوم جاء استكمالًا لاجتماع مجلس الإدارة الذي عُقد يوم الأحد الماضي مع مديري الإدارات الفنية لوضع الترتيبات اللازمة للقيام بالحملة، داعية المواطنين إلى الإسراع في إتمام إجراءاتهم وتسوية أوضاعهم التعاقدية مع الشركة والتعاون مع الفرق الفنية العاملة لنجاح الحملة وضمان استمرارية التيار الكهربائي.

تركيب عدادات مسبوقة الدفع لتنويع طرق تحصيل الإيرادات
وتسعى الشركة العامة للكهرباء إلى تطوير خدمات المستهلكين والتنوع في طرق التحصيل وجمع الإيرادات وتقليل الفاقد التجاري والفوترة، في ظل نقص الإمكانات والعجز في توليد الطاقة والإفراط في استهلاك التيار الكهربائي.

لتحقيق هذه الغاية، شرعت الشركة في تركيب عدادات مسبقة الدفع تعمل بنظام الكارت، وذلك كمرحلة تجريبية بدأت تنفيذها بمنطقة زاوية الدهماني في طرابلس، وذلك قبل تعميهما لاحقا في بقية المناطق، وفق ما أعلنته عبر صفحتها على «فيسبوك» الثلاثاء الماضي.
 

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